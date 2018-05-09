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09 Mayıs 2018 12:57

Aziz Yıldırım Mersin’de

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan kongre öncesi Mersin’e geldi.

Aziz Yıldırım Mersin’de

09 Mayıs 2018 12:57

Yıldırım’ın, Mersin’den sonra Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki kongre üyeleriyle buluşacağı öğrenildi.


Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesi Başkan Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, Mersin’deki kongre üyeleriyle buluştu. Yıldırım’ın, kentteki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, yönetim olarak göreve gelinmesi halinde yapacakları projeleri kongre üyeleri ile paylaştığı öğrenildi.


Toplantıya, Mersin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erbil Şengül ile birlikte çok sayıda kongre üyesinin katıldığı belirtildi.




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