Aziz Yıldırım Mersin’de

Yıldırım’ın, Mersin’den sonra Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki kongre üyeleriyle buluşacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesi Başkan Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, Mersin’deki kongre üyeleriyle buluştu. Yıldırım’ın, kentteki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, yönetim olarak göreve gelinmesi halinde yapacakları projeleri kongre üyeleri ile paylaştığı öğrenildi.

Toplantıya, Mersin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erbil Şengül ile birlikte çok sayıda kongre üyesinin katıldığı belirtildi.