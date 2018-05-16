Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Başbakanlık genelgesi doğrultusunda oluşturulan Mersin Bağımlılık İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Su, ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de her türlü bağımlılıkla topyekun mücadele edildiğine işaret ederek, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının başarıya ulaşması amacıyla düzenlenen bu tür toplantıların önemli getirilerinden birinin mevcut durumun tespit edilerek, gerekli koordinasyonun sağlanması olduğunu dile getiren Su, diğer bir önemli getirisinin ise bağımlılık konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturarak, aile ve bireylerin daha fazla bilinçlenmesine katkı sunması olduğunu kaydetti.

Madde bağımlılığı konusunda birinci hedeflerinin aile ve bireyleri bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Su, ikinci hedeflerinin ise bağımlı vatandaşların tedavilerini gerçekleştirmek ve bu maddelere ulaşamamalarının sağlanması olduğunu, bunun için de gerekli çalışma ve denetimlerin de sıkı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra, Sosyal Destek Projeleri (SODES) ile sivil toplum kuruluşları tarafından başarılı çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Su, bağımlılıkla mücadele amacıyla yürütülen başarılı çalışmaların, bundan sonra da artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Vali Su’nun konuşmasının akabinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı sunum ile devam eden toplantı, bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmaların kapsamlı bir şekilde masaya yatırılarak, katılımcıların görüş ve çözüm önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.