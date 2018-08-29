Bahçacı: "Aile hekimleri sadece 2 ilaç yazan kişi değildir"

Aile hekimleri doğumdan ölüme kadar kişilerin sağlık danışmanıdır" dedi.

Bahçacı, Çankaya Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, hekimlerin, personellerin ve vatandaşların şikayet ve önerilerini dinledi. Mersin’de yaklaşık 10 binin üzerinde sağlık personeliyle birinci basamak sağlık hizmeti verdiklerini kaydeden Bahçacı, "Biz büyük bir sağlık ordusuyuz. 167 aile sağlığı merkezi, 584 aile hekimliği birimi olarak kentimizde durmadan, yorulmadan hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aile hekimliğinde koruyucu ve tedavi edici hizmetler veriliyor"

Aile hekimliğinin toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Bahçacı,"Aile hekimleri hizmetleri içerisinde, koruyucu sağlık hizmetleri veriliyor. Örneğin, kanser taraması yapılabiliyor, çocuklarda aşılama hizmetleri yapılıyor. Evlenecek olan çiftlerin kan testleri yapılarak, ilerde doğacak olan çocuklarda oluşabilecek olan hastalıkları engellemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca, tedavi edici sağlık hizmetleri de veriliyor" şeklinde konuştu

"Aile hekimleri akılcı ilaç kullanımına teşvik eder"

Aile hekimliğinin kişilerin doğumundan ölümüne kadar sağlık danışmanı olduğunu vurgulayan Bahçacı, "Halkımızın aile hekimlerini önemsemesi gerekiyor. Aile hekimliği sadece 2 ilacı yazan meslek konumunda değildir. Aile hekimliği kişilerin sosyal hayatını bile takip eder. Aile hekimliği halkın akılcı ilaç kullanmasını da sağlar. Herkes başı ağrıyınca antibiyotik kullanıyor. Antibiyotiğin kullanım alanı başka. Aile hekimlerine danışıldığında bilinçsiz ilaç kullanımının da önüne geçmiş oluyoruz" diye konuştu.