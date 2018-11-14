Bahçacı: "Diyabete dikkat"

5 milyonun üzerinde olup, kronik hastalıklar içerisinde ön sıralarda yer alan ciddi bir halk sağlığı sorunudur” dedi.

Bahçacı, '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, diyabetin günümüzde sıklığı ve oluşturduğu sorunlar nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Diyabetin, insülin eksikliğinin, insülin direnci veya her ikisinin birlikteliği sonucu kanda glukoz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak gelişen akut ve kronik komplikasyonlara neden olabilen sistemik bir hastalık olduğu bilgisini veren Bahçacı, “Hastalığın ortak sonucu olan kan şekeri yüksekliği şayet kontrol altına alınamazsa, zaman içinde hastalarda gözlerin, böbreklerin, sinirlerin hasar görmesi ve ayak komplikasyonları gibi sorunların gelişmesine yol açar” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018-2019 yıllarının 'Dünya Diyabet Günü' temasının 'Diyabet ve Aile' olarak belirlendiğini ifade eden Bahçacı, bu temanın belirlenme amacının diyabetin aile üzerindeki etkisine dikkat çekerek diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolüne vurgu yapmak olduğunu söyledi.

Yakın aile bireylerinde diyabet öyküsü olanlarda diyabet riskinin arttığına işaret eden Bahçacı, “Kalp-damar hastalığı bulunanlarda, obez kişilerde, hipertansiyon hastalarında, kan yağları yüksek olan kişilerde, gebelikte diyabet geçirenlerde, düşük veya ölü doğum yapanlarda, iri bebek doğuranlarda ve 45 yaş üstü kişilerde diyabet riski artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sık idrara çıkma, açlık hissi, çok su içme, cilt yaralarında geç iyileşme, ağız kuruluğu, sık sık enfeksiyon geçirme ve kuru cildi diyabetin belirtileri olarak açıklayan Bahçacı, diyabet tedavisinde amacın, hem kişinin yaşam kalitesini yüksek tutmak hem de uzun dönem komplikasyonların gelişimini önlemek olduğu için tedavide eğitim, diyet, egzersiz ve ilaç olmak üzere 4 temel unsur olduğunun altını çizdi.

“Diyabetli hastalar beslenme planı uygulamalı”

Diyabetli hastaların bir beslenme planı uygulamaları ve buna uygun davranmaları gerektiğine işaret eden Bahçacı, şunları söyledi: "Diyabetinizin olması yaşamınız boyunca sevdiğiniz yiyecekleri yiyemeyecek olmanız anlamına gelmez. Fakat yediğiniz yiyecek çeşidine ve miktarına daha çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Önemli olan kan şekerinin kontrolünü sağlamak için sebze, meyve, tahıl kaynaklarından zengin, ılımlı miktarda protein ve yağ ile kolesterolü sınırlandırılmış bir beslenme planı uygulamanızdır. Ayrıca günlük alınan tuz miktarı 5 gramı aşmaması, boya uygun vücut ağırlığının hedeflenmesi ve bu ağırlığın korunması gerekmektedir. Fiziksel olarak aktif olunmalı, haftanın en az 5 günü düzenli olarak en az 30 dakika orta yoğunlukta aktivite, tempolu yürüme egzersizleri yapılmalıdır. Sigara kullanılmamalı ve alkol tüketiminden kaçınılmalıdır."

Bahçacı, isteyen vatandaşların aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde kan şekerini ücretsiz olarak ölçtürebileceklerini sözlerine ekledi.