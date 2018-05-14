Bahçacı: "Dünyada 650 milyon engelli var"

Sinan Bahçacı, dünyada 650 milyon, Türkiye’de ise 8,5 milyona yakın engelli olduğunu vurgulayarak, "Toplumların gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz engellilerine gösterdiği özen. Hiç birimizin yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Biz sağlıklı insanlar olarak bu insanlara sahip çıkmalı ve onlara gerekli ilgi ve sevgiyi göstermeliyiz" dedi.

Dr. Sinan Bahçacı, Akdeniz Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, engellilerle bir araya geldi. Engelliler Haftası dolayısıyla rehabilitasyon merkezinde kalan engellileri ziyaret eden Bahçacı’ya Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmet Başkanı Dr. Süleyman Souksu eşlik etti. Ziyarette, merkezle ilgili bilgi veren Akdeniz Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İlhami Levent, “Şu anda merkezimizde her yaş grubundan 77 engelli hastamız var. Hastalarımızın büyük çoğunluğu Mersin ve ilçelerinden olmakla beraber, civar illerden de gelenler var. Çalışmalarımızı Mersin Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde 76 personelimiz ile sürdürüyoruz. Bakıcı annelerimizin yanı sıra hemşire ve idari personelimiz özveri ile çalışmakta” dedi.

Bahçacı ve beraberindekiler daha sonra hastaları odalarında ziyaret etti. Ziyaret esnasında hastalar ve çalışanlar ile tek tek ilgilenen Bahçacı, “Toplumların gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz engellilerine gösterdiği özen. Ülkemiz son dönemde yapılan yasal düzenlemeler ile engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırma ve toplumun üretken bir bireyi olmaları noktasında önemli mesafe kat etti. Engelliliği süreğen olanlar için ise bu tür merkezler çok önemli. Yaptığınız iş gerçekten takdire şayan. Ortamın temizliği ve hastaların bakımlı hali etkileyici. Ortada çok büyük fedakarlık olduğu belli. Sevgi ve merhamet duygusu olmadan bu iş olmaz. Engelli vatandaşlarımızın bizlerden en büyük beklentisi ilgi ve sevgi. Hiç birimizin yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Biz sağlıklı insanlar olarak bu insanlara sahip çıkmalı ve onlara gerekli ilgi ve sevgiyi göstermeliyiz” diye konuştu.

Dünyada 650 milyon, Türkiye’de ise 8,5 milyona yakın engelli olduğuna dikkat çeken Bahçacı, “Engelli vatandaşlarımız da her sağlıklı vatandaşımız gibi kaliteli bir sağlık hizmetini fazlasıyla hak ediyorlar. Bu kapsamda evde sağlık hizmetleri birimlerimiz engelli vatandaşlarımıza evlerinde sağlık hizmeti sunuyor. Engelsiz bir hayat için Sağlık Bakanlığı olarak onların hayatını kolaylaştırmak ve daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmelerinin önünü açmak için sağlık tesislerimizi engelsiz hale getirme çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılan sağlık tesisleri engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları düşünülerek tasarlanıyor. Mevcut binalarımızda ise mümkün olduğunca engellilerin hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıyoruz. İnşallah ilimizde devam eden sağlık yatırımlarımız tamamlandığında engellilerimiz daha çağdaş sağlık hizmetine kavuşacaklar” ifadelerini kullandı.