Haberde konuşan bazı kişilerin de o gün veya o günden önce hastanemizden sağlık hizmeti aldıkları tespit edilememiştir" dedi.

Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesi’nde düzenlediği toplantıda, son günlerde bir televizyon kanalında şehir hastanesi ile ilgili gündeme getirilen iddiaları yanıt verdi. Mersin Şehir Hastanesi’nin 2 milyon nüfusu olan bir kente hizmet verdiğini hatırlatan Bahçacı, her türlü olumlu ve yapıcı eleştiriye açık olduklarını ancak son üç günde bir haber kanalı tarafından yapılan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

"Hastaneden hizmet bile almamışlar"

Yetkililerin dışında yapılan açıklamalara ve gerçekleri yansıtmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden Bahçacı, "Eksiklerimizi, yapılan olumlu eleştirilerle düzeltmeye çalışıyoruz. Hastanede son üç dört günde bir haber kanalında değişik görüntüler yayınlanarak, bir haber oluşturuldu. Bu haberler kesinlikle bizim hastanemizin hizmetlerini yansıtmıyor. Haberde yapılan hizmetlerin veya konuşan kişilerin bir kaç tanesi dışında o gün veya o günden önce hastanemizden sağlık hizmeti aldıkları tespit edilememiştir" ifadelerini kullandı.

"Ulaşımla ilgili bir sorun yok"

Hastanenin ulaşımıyla ilgili de konuşan Bahçacı, "Hastanemizin dışında da hastanemiz adına bir röportaj gerçekleştirilmiştir. Bu röportajda hastanemizle ilgili değil, hastaneye ulaşımla ilgili sorunlar dile getirilmiştir. Hastaneye ulaşıma gerçekten bir aksaklık söz konusu değil. Yani Mersin il merkezinden birçok yerden hastalarımız direk belediye otobüsüyle hastanemizin içerisine kadar taşınmaktadır. Yaklaşık 50 bin kişi şehir hastanemize günlük değişik sebeplerle gelmekte. Ulaşım hizmetlerini belediyemiz yürütüyor. Biz yatalak hastalarımıza, yürüyemeyen hastalarımıza, hastaneye gelmesi gerektiğinde biz hasta nakil ambulanslarımızla getiriyoruz ve geri götürüyoruz. Gerçek dışı haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum. Personellerimiz her konuda bilgilendirme yapıyor, herkes bize ulaşabilir ve bir sorun varsa söyleyebilir" şeklinde konuştu.

"3.5 milyon kişiye hizmet verildi"

Şehir hastanesinin açıldığı günden bu güne kadar yaklaşık 3.5 milyon insana hizmet verildiğini aktaran Bahçacı, "255 tane poliklinikle günlük 10 bin vatandaşa ayakta sağlık hizmeti verilmekte. Poliklinik hizmetlerimizde alan büyük olduğu için, bir bloktan diğer bloğa geçişleri ’golf arabalarımızla’ sağlıyoruz. Halen de aktif olarak çalışıyor. Her biri 8 kişilik kapasitelerle yürüyemeyen, yorulan hastaları taşımaya devam ediyor. Diğer yerlerde ise 200’ün üzerinde hasta taşıma aracı ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin yanı sıra 900 tane de yönlendirme personelimiz hastalarımıza yardımcı olmaktadır. 3 Şubat 2017’den itibaren Mersin Şehir Hastanemiz’de 3.5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verildi. 2018 yılı ilk 5 aylık dönemde 54 branşta 1 milyon 100 bin poliklinik hizmeti verilmiş ve aynı dönemde 43 bin kişi yatarak hizmet almıştır. Hastanede genel olarak 38 bin ameliyat yapılmış, yatak doluluk oranımız yıl ortalaması yüzde 85 olmuştur" diye konuştu.

"Dünyanın her yerinden Mersin Şehir Hastanesi’ne hasta akını olacak"

Şehir hastanesinin sağlık turizmi açısından da kısa süre içerisinde önemli bir merkez haline geleceğini vurgulayan Bahçacı, "Mersin Şehir Hastanesi, sağlık turizminin önemli merkezleri haline gelecektir. İlerleyen süreçlerde, Mersin Şehir Hastanesi sağlık turizminin meil ettiği, dünyanın her yerinden hastanın buraya akın ettiği hale gelecektir. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Gayretlerimiz var ekibimizi kurduk, fiziki yapılanmamızı oluşturduk ve son bir ayda 17 tane çeşitli ülkelerden gelerek hastanemizde tedavi olmuşlardır. Hesaplanan bütçenin çok dışında bir katkı sağlamışlardır. Sağlık turizmi, verilen hizmetin yurt dışından kazandırılan bir paradır" dedi.

Kocamaz: "Şehir Hastanesine devamlı surette ulaşım sağlanıyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Mersin Şehir Hastanesi’ne devamlı surette ulaşımın sağlandığını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Mersin’de ulaşım sorunu oluşturmaya değil, ulaşım problemlerini çözmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kocamaz, iddia edildiği gibi Şehir Hastanesine ulaşım konusunda her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Kocamaz, “Şehir Hastanesine ulaşım konusunda yapılan haberlerde sanki oraya hiç araç gitmiyormuş, insanlara zulüm yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Birkaç dolmuşçunun yorumuna göre insanları adeta birbirine kırdırmaya çalışıyorlar” dedi.

Şehir Hastanesinin hizmete girmesinden bu yana bölgede ulaşım anlamında bir kaos yaşanmaması adına bir takım önlemler aldıklarını ifade eden Kocamaz, “Mersin Şehir Hastanesi’nin açıldığı günden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak o bölgede bir kaos yaşanmaması için dolmuşların ve minibüslerin oraya gitmesini istemedik. Bunun yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz ring seferleri koyduk. Akabinde Mersin Üniversitesi ile birlikte ulaşım güzergâhları ile ilgili çalışma neticesinde Mersin’in her bölgesinden oraya belediye otobüslerinin hastanenin kapısına kadar varması için yeni bir güzergâh düzenlemesi yapıldı" diye konuştu.

Haber konu olan bastonlu şahıs, güvenlik kameralarınca görüntülendi

Öte yandan, habere konu olan ayağı kırık şahsın, bastonsuz olarak hastane içinde dolaşırken görüntüleri de ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hastane içinde baston kullanan kişinin, bir süre sonra bastonsuz şekilde hareket ettiği, hastaneden çıktıktan sonra da baston kullanmadan ayrıldığı görüldü.