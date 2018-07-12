Bahçacı: "Sıcak ve nemli havalar risk taşıyor"

Bahçacı, vatandaşları sıcak havalarda ve zararlı güneş ışınlarında kalmamaları için uyarılarda bulundu. Bahçacı, son günlerde artan sıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Nemli ve sıcak havaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Bahçacı "Yazın en sıcak ve nemli dönemine girdiğimiz bu günler riskli grup diye tabir ettiğimiz yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız açısından zor bir dönemdir. Bundan dolayı risk grubunda yer alan vatandaşlarımızın bu dönemde sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir" diye konuştu.

Alınacak önlemler

Sıcak ve nemli havadan korunmanın yolları hakkında bilgi veren Bahçacı "Alınacak bazı basit tedbirlerle sıcak hava ve yüksek nemin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bir miktar azaltmak mümkün. Mesela güneş ışınlarının dünyamıza en dik geldiği saatlerde mümkünse dışarıya çıkılmamalı, çıkılması gerekiyorsa gölge yerler tercih edilmeli, hava akımı olmayan kapalı mekanlarda klima veya vantilatör kullanılmalı, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı, alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli, günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli, mevsim meyveleri, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka öğünlerimizde yer almalı, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli ve sık aralıklarla duş alarak vücudun ısısı düşürülmelidir” ifadelerini kullandı.

"Güneş çarpan kişilere bol su verin"

Bahçacı, sıcak havadan etkilenme ya da güneş çarpması durumunda kişilerin gölge, serin bir yere alınıp sırt üstü yatırılması gerektiği ve bol su verilmesinin uygun olacağını ifade ederek "Normalde ani soğuk şok etkisi yapar ama sıcak çarpmalarında kişiye olabildiğince soğuk uygulama yapmakta fayda vardır. Bunları yaptıktan sonra vakit geçirmeden 112 acil sağlık hattı aranmalı veya kendi imkanlarımız ile güneş çarpması yaşayan kişiyi en yakın sağlık kuruluşuna götürmeliyiz” dedi.

"Sıcak havalarda beslenme çok önemli"

Beslenmenin her dönemde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bahçacı, sıcak havalarda beslenmenin daha da bir önem kazandığını kaydederek, "Genel olarak kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Fakat yaz aylarında kahvaltı yapmak daha da önemlidir. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları gibi tatlılar tercih edilmelidir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Sıvı alımı, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında ve metabolizma dengesinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yaz aylarında her gün en az 2-2.5 litre su içilmelidir" diye konuştu.

"7/24 görev başındayız"

İl Sağlık Müdürlüğünün ve ilde bulunan sağlık sunucularının, vatandaşların yaşamaları muhtemel sağlık sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu aktaran Bahçacı, “Aşırı sıcakların ve nemin arttığı bu dönemi vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamadan atlatmaları temennimizdir. Vatandaşlarımızın yaşaması muhtemel sağlık sorunlarının çözümü için; aile sağlığı merkezlerimiz, acil sağlık hizmeti ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile biz sürekli görev başındayız" dedi.