Bahçacı, Tarsus Huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Tarsus Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nde kalan yaşlıları, çocuklar ile birlikte ziyaret ederek çiçek verdi.

Bahçacı, huzurevi sakinlerine çiçek takdim ederek yaşlılığın ve çocukluğun insan hayatının çok özel dönemleri olduğunu vurguladı. Bugünün aynı zamanda 'Dünya Çocuk Günü' olduğunu kaydeden Bahçacı, "Yaşamın doğası gereği hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bizim geleneklerimizde büyüğe saygı çocuklara sevgi göstermek vardır. Her toplum yaşlılarına gereken saygı ve özeni göstermelidir. Milletimizin önemli hasletlerinden biri olan büyüklerimize saygı ve sizlerin hayır dualarını almak için çocuklarımız ile birlikte buradayız. Tarsus Huzurevinde siz büyüklerimiz nezdinde yaşlılarımızın Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, yaşam sevincinizin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. İnşallah bundan sonra ekibimle beraber sizleri daha sık aralıklarla ziyaret etmek istiyoruz" dedi.

Devletin tüm imkanları ile ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduğunu belirten Bahçacı, sağlık müdürlüğü olarak yaşlıların sağlık alanında her türlü ihtiyacını gidermenin ve yanlarında olmanın asli görevleri olduğunu belirtti.