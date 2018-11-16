Bahçacı: "Yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin direnç kazanmasına yol açar"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, antibiyotik direnç gelişiminin tüm dünyada gün geçtikçe artan bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, "Yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin antibiyotik tedavisine direnç kazanmasına yol açar. Bu durumda antibiyotik, gerçekten gerekli olduğunda hastalıkları tedavi edemez hale gelir" dedi.

Bahçacı, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ile ilgili açıklama yaptı. Antibiyotik direnç gelişiminin tüm dünyada gün geçtikçe artan ancak aynı zamanda önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu kaydeden Bahçacı, "Bu sorun ile mücadele etmek için Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerle birlikte, 18 Kasım'ı 'Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü' olarak ilan etmiştir. Bu günün amacı antibiyotiklerin gelecekte de güvenle kullanılabilmesi için tüm sağlık çalışanları ve toplum üzerinde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaktadır. Antibiyotikler, sağlık alanında en önemli tedavi edicilerinden biridir. Antibiyotiklerin keşfedilmesi sayesinde tüm dünyada bakteriyel hastalıklardan kaynaklı ölümcül rahatsızlıklar tedavi edilebilir hale gelmiştir. Antibiyotikler, hâlâ modern tıbbın birçok tedavisinde tartışmasız bir öneme sahiptir. Özellikle organ nakilleri, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve hatta birçok ortopedik cerrahi uygulamalar güçlü antibiyotikler sayesinde mümkün olmaktadır" diye konuştu.

Antibiyotiğin akılcı reçete edilmeme ve kullanılmaması nedeniyle birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Bahçacı, "Antibiyotik kullanımına ilişkin yapılan en önemli yanlışlık, grip nezle gibi viral rahatsızlıkların, antibiyotik kullanımı ile tedavi edilmeye çalışılmasıdır. Ancak antibiyotikler yalnızca bakteriler üzerinde etkili olabilmektedir. Antibiyotiklerin, sanıldığının aksine viral enfeksiyonları yok etme, tedavi süresini kısaltma ya da yayılmasını durdurma gibi bir işlevi yoktur. Öte yandan, yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin antibiyotik tedavisine direnç kazanmasına yol açar. Bu durumda antibiyotik, gerçekten gerekli olduğunda hastalıkları tedavi edemez hale gelir. Diğer yandan yanlış antibiyotik kullanımı, tedavi sürecini hem hasta hem de kamu nezdinde artırır ya da yan etkisi çok fazla yeni ilaçların kullanımını gerektirir. Antibiyotiklere direnç kazanan bakteriler sadece yayılmaz, dirençten sorumlu genetik yapılarını diğer bakterilere de geçirip bugünü olduğu kadar gelecekte antibiyotik ilaç kullanımını da tehdit eder. Bundan en çok da cerrahi hastaları, organ nakli yapılanlar, kanser kemoterapisi gören hastalar, yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler gibi hastalar zarar görmektedir" şeklinde konuştu.

Antibiyotik direncinin öteden beri bilindiğini vurgulayan Bahçacı, şunları kaydetti:

"Ancak son zamanlarda direnç gelişimi çok artmış ve hem Avrupa'da hem de ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu nedenlerle; tüm ilaçlarda temel ilke olan akılcı ilaç kullanımına, antibiyotikler söz konusu olduğunda daha da önem vermek gerekmektedir. Akılcı ilaç kullanımının temel ilkesi; ilacın bir uzman tarafından verilmesi ve bir uzmanın bilgi ve danışmanlığında temini ve kullanımıdır. Bununla birlikte, ilacın önerildiği biçimde ve önerilen doz ve zamanda kullanımı kullanıcıların en önemli sorumluluğudur. Diğer türlüsü, sağlıklı olmak için kullanılan antibiyotikler nedeniyle, bugün ve gelecekte başka hastalıklara davetiye çıkarmak demektir. Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygulamaya konulan Akılcı İlaç Kullanımı Programı kapsamında 2018 yılı ilk on aylık dönemde, Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza, ilimizde serbest eczacı olarak hizmet veren eczacılara ve aile hekimlerine antibiyotikler ve akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim düzenlenmiş, tüm sağlık tesislerine akılcı ilaç kullanımı ile ilgili afiş ve broşür dağıtımı yapılmıştır. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz gerek okullarda gerekse sağlık tesislerinde devam edecektir."