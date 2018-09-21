Bahçacı:"Maalesef alzheimerin kesin bir tedavisi yok"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, alzheimerın dünyanın en maliyetli hastalıklarından biri olduğunu belirterek, "Maalesef günümüzde bu hastalığını kesin bir tedavisi yok. Dünyada her 3 sanayide bir yeni vaka teşhis ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde alzheimer hastasının sayısı 50 milyon civarında. 2050 yılında ise 152 milyona yükselmesi bekleniyor" dedi.

Müdür Bahçacı, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Alzheimerın dünyanın en maliyetli hastalıklarından biri olduğunu vurgulayan Bahçacı, "Türkiye'de bunama olarak bilinen hastalığın genellikle ilk belirtisi unutkanlık, öğrenme güçlüğü, konuşma zorluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü, davranışsal bozukluklar, huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, hayal görme ve depresyondur” diye konuştu .

"Günümüzde alzheimer hasta sayısı 50 milyon civarında"

Hastalığın ilerleyen yaş ile birlikte ortaya çıktığı söyleyen Bahçacı, “Alzheimer 65 yaş üstü grubun yüzde 2 ila 4'ünde, 85 yaş üstü grubun ise yüzde 20'sinde görülüyor. Maalesef günümüzde bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Dünyada her 3 saniyede bir yeni alzheimer vakası teşhis ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde alzheimer hastalarının sayısının 50 milyon civarında. 2030'da bu rakamın 83 milyona, 2050'de ise 152 milyona yükseleceği tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

Hastalıktan korunmak için egzersiz yapmak, düzenli ve dengeli beslenmek, alkol ve sigara kullanımından uzak durmak, zihni aktif tutmak ve sosyalleşmek gerektiğinin altını çizen Bahçacı, "Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir ancak yavaşlatmak da elimizdedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, Akdeniz tipi beslenme, balık tüketimi, sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılmaktadır. Alzheimer hastalığını geri döndürmek mümkün değil ama yavaşlatmak elimizde” ifadelerini kullandı.

Bahçacı, Sağlık Bakanlığı ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının hastaların ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak için merkezler açtığı ve sosyal politikalar geliştirdiğini de sözlerine ekledi.