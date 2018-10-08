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Bahçesini sularken akıma kapılıp hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde narenciye bahçesini sulamak isteyen memur Emrah İnandı, su pompasını çalıştırırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde narenciye bahçesini sulamak isteyen memur Emrah İnandı, su pompasını çalıştırırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli'ye bağlı Limonlu Mahallesi Çamlıbel mevkisinde meydana geldi. Erdemli Kaymakamlığı Dernekler Bürosu'nda görevli memur Emrah İnandı, kendisine ait narenciye bahçesini sulamak için su pompasını çalıştırdığı esnada elektrik akımına kapıldı.


Bahçeye gelen yakınları tarafından bulunan Emrah İnandı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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