15 Temmuz’un sadece Türkiye için değil, dünya demokrasisi için bir ders olduğunu belirten Elvan, terör örgütlerini barındıran Batılı ülkelere tepki göstererek, “Bir taraftan terör örgütlerini barındıracaksın, diğer taraftan da demokrasiden bahsedeceksin. Biz de diyoruz ki, hadi oradan” dedi.

Mersin Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde “Demokrasi ve Milli Birlik” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Elvan katıldı. Bakan Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, il protokolü ve partililer tarafından kapıda karşılandı. Kültür merkezinin fuayesinde düzenlenen "15 Temmuz" konulu resim sergisini gezen Elvan, ardından salona geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta 15 Temmuz darbe gecesini anlatan film ve Ömer Halisdemir için yazılan şiirin klibi, salonda bulunanlar tarafından alkışlarla izlendi.

“Ömer Halisdemir, Türkiye’nin kaderini değiştiren öncü şehitlerimizden biridir”

Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Elvan, Mersin’e gelirken Niğde’ye uğrayarak şehit Ömer Halisdemir ve geçen aylarda vefat eden annesi Fadime Ana Halisdemir’in kabirlerini ziyaret ettiğini söyledi. Elvan, “Şehidimiz, o yiğit adam, kahraman Ömer Halisdemir, iman dolu göğsünü vatan için siper ederek Türkiye’nin kaderini değiştiren öncü şehitlerimizden biridir. Ömer Halisdemir, milletimiz için bir sembol olmuştur. İstiklalimizin sembolüdür. Belki bir Ömer Halisdemir şehit olur ama Türkiyemizde milyonlarca Ömer Halisdemir var. 15 Temmuz’da adeta bir demokrasi destanı yazarak şehit olan, milletimize öncü olan 250 şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Onlar bu asil milletin asil evlatlarıdır. Kıyamete kadar bu ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması, milletimizin istiklali, vatanımızın ve devletimizin birliği ve bütünlüğü için öncü olmaya, yol gösterici olmaya devam edeceklerdir. Bugün 80 milyon olarak huzur ve barış içinde, aynı bayrağın gölgesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çatısı altında başı dik, alnı ak, hür ve onurlu yaşıyorsak onlar sayesindedir” diye konuştu.

“Milletimiz adeta ikinci bir İstiklal Harbi vererek, kendisine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya gösterdi”

İstiklal Harbi günleri için Halide Edip Adıvar’ın “Türk’ün ateşle imtihanı” sözlerini anımsatan Elvan, “O zaman burada bir Türk devletinin varlığına son vermek için ne gerekiyorsa yaptılar, ancak başarılı olamadılar. O ateşle imtihanı millet olarak geçtik. Aradan 100 yıla yakın bir zaman geçti. Milletimiz adeta ikinci bir İstiklal Harbi vererek, yine küresel üst aklın yerli maşalarının, FETÖ’cü hainlerin istiklalimize ve irademize kasteden girişimlerini akim bıraktı. Kendisine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Nasıl İstiklal Harbi bir ateşle imtihansa 15 Temmuz da bir ateşle imtihandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz, hangi kökenden, hangi inançtan, hangi sosyal katmandan olursa olsun bir ve bütün olarak meydanlara indi, dünyaya, demokrasiye nasıl sahip çıkılacağını gösterdi. Düşman Çukurova’ya geldi diye ayağa kalkan İstiklal Harbi’nin torunları, yani sizler aynı dedelerinizden aldığınız mirası 15 Temmuz’da yaşattınız. Sizlere teşekkürler sunuyorum. Sizdeki bu ruh İstiklal ruhudur. Sizdeki bu bilinç demokrasi bilincidir. Milletimiz hamdolsun tarih boyunca bu şuurda olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Bir yıl önce bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma olacağı söylense birçoğumuz inanmazdık”

Bir yıl önce bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelik bir kalkışma olacağı söylense kendisi dahil birçok kişinin inanmayacağına dikkat çeken Elvan, şunları söyledi:

“Bundan tam bir yıl önce tam bugün, şahsım da dahil olmak üzere burada bulunan herhangi birine, 4 gün sonra vatanın birliğine ve bütünlüğüne yönelik bir kalkışma olacağı, tıpkı 1. Dünya Harbi’nden sonra olduğu gibi Türk yurdunun işgal edilmeye çalışılacağı söylense sanırım birçoğumuz inanmazdık. Hele bu işgalin içeriden geleceği, dışarıdan güdümlü olan içimizdeki hainlerin milletin silahlarını millete doğrultacağı söylense büyük ihtimalle birçoğumuz güler geçerdik. Ancak, ne acıdır ki geçen sene 15 Temmuz gecesi tam da bunlar oldu. Ancak, tüm bunlara rağmen o gece bu hainlerin hesaplamadığı bir şey daha oldu; Türk halkı, şairin dediği gibi iman dolu göğsü ile bir destan yazdı. Sizler destan yazdınız.”

“Mustafa Kemal, ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ sözünü söylerken neye güvendiyse ona güvenerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o çağrıyı yapmıştır”

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ sözünün bir günde ortaya çıkmış alelade bir söz olmadığını vurgulayan Elvan, “Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk halkını meydanlara çağırırken acaba ne düşünüyordu? Cevabı da ben vereyim. Tam olarak Mustafa Kemal, ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ sözünü söylerken neye güvendiyse ona güvenerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o çağrıyı yapmıştır. Yani Türk halkının kadim ve şanlı tarihinde tekrarı defalarca yaşanmış olan, vatanı için canı pahasına mücadele edebilen o ruha güvenmiştir Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte bu ruh, sadece yakın Türk tarihinin değil, bütün dünya tarihinin gördüğü bir kahramanlık destanını yazmıştır. Sizler, yakın tarihin görmediği, bir daha da kolay kolay göremeyeceği bir kurtuluş destanına imza attınız” şeklinde konuştu.

“Dünyaya özgürlük, insan hakları, demokrasi ihracı yapma iddiasında olanlar, bugün o darbecilere sahip çıkıyorlar”

Gözü dönmüş, kökü dışarıda FETÖ’cü hainlerin darbe teşebbüsünde milletin ‘gavur bile yapmaz’ dediği melanetleri işlediklerini dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

“Milletimiz o gün o hainlere aynı İstiklal Harbi’nde olduğu gibi öyle bir cevap verdi ki, bunun pek çok anlamı vardır. Bu cevap, sadece devlet içerisine sızan çetelere, devleti teslim almaya çalışan terör örgütlerine değildir. Bu cevap aynı zamanda bu coğrafyada güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti istemeyen, huzur, demokrasi, istikrar istemeyen küresel karanlık odaklaradır. Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar adeta ‘niye darbe olmadı’ diye üzüldüler. Dünyaya özgürlük, insan hakları, demokrasi ihracı yapma iddiasında olanlar, bugün o darbecilere sahip çıkıyorlar. İnsan haklarına kaseden hainlere yine o batıdaki ülkeler sahip çıkıyorlar. Millet iradesine kasteden hainlere yine onlar sahip çıkıyorlar. Bu yaptıkları yetmezmiş gibi hala adeta milletimizle dalga geçercesine Türkiye’deki demokrasiyi sorgulamaya devam ediyorlar. Kusura bakmasınlar, 15 Temmuz’da milletimizin soylu direnişi ve demokrasiye sahip çıkması, sadece bizim demokrasi tarihimiz için değil, dünya demokrasi tarihi için de ders olarak okutulacak bir demokrasi destanıdır. Türk milletinin demokrasi bilinci, demokrasisi gelişmiş olan batılı ülkelerin demokrasi bilincinden daha yüksektir.”

“Bir taraftan terör örgütlerini barındıracaksın, diğer taraftan da demokrasiden bahsedeceksin”

15 Temmuz’da millete saldırının da, milletin kendisini savunması ve saldırganları derdest etmesinin de dünyanın gözü önünde olduğunu söyleyen Elvan, “Birileri hesap yapmış, milletimiz bu hesabı zamanında bozmayı bilmiştir. Buradan başka bir sonuç çıkarmaya çalışmak doğru değildir. Şimdi Türkiye’den rahatsız olanlar, seçilmiş iktidarı utanmadan diktatörlükle suçlayanlar, Türkiye’de özgürlükleri, demokrasimizi sorgulamaya kalkanlar önce kendilerine baksınlar. Terör örgütlerini barındıran onlardır. PKK terör örgütünü barındıran onlardır. Fetullahçı Terör Örgütü’nü barındıran yine onlardır. Bir taraftan terör örgütlerini barındıracaksın, diğer taraftan da demokrasiden bahsedeceksin. Biz de diyoruz ki, hadi oradan. Bu millet bir kabile devleti değildir, bir üçüncü dünya ülkesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz büyük ve güçlü bir millettir. Siz istediğiniz kadar başka hesaplar peşinde koşun. Millet asla kendi birliğinden, kendi iradesinden taviz vermeyecek, bu coğrafya kıyamete kadar Türkiye olarak, bir huzur, bir istikrar adası olarak ilelebet devam edecektir. İşte 15 Temmuz’un anlamı budur” dedi.