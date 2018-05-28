Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 14:41

Bakan Elvan: "Akdeniz’e 10 milyonluk SODES desteği sağladık"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vatandaşların daha iyi mekanlarda, daha huzurlu yaşamaları için birçok alanda bir çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu yıl Mersin’i SODES kapsamında güçlü bir şekilde destekledik.

Bakan Elvan:

28 Mayıs 2018 14:41

Bu kapsamda sadece Akdeniz ilçemize 10 milyon liralık destek verdik" dedi.


Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde düzelenen iftar programına katıldı. Elvan, vatandaşlara, Mersin’e kazandırılan ve kazandırılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.



"Bağımlılık konusu gündemden düşmeye başladı"


Vatandaşların çok daha iyi mekanlarda, çok daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için birçok alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Elvan, özellikle asfalt ve altyapı çalışmalarında ciddi ilerlemeler elde edildiğini kaydetti. Bağımlılık konusunda da Mersin’de başarılı çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Elvan, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yanında, metruk binaların da yıkılarak kötü amaçla kullanılmasının önüne geçildiğini söyleyerek, tüm bu çalışmalar neticesinde bağımlılık konusunun, artık gündemden düşmeye başladığını vurguladı.



"Sadece Akdeniz’e 10 milyonluk SODES desteği"


Bahçe ve Barış mahallelerinde ikamet eden vatandaşların çok daha iyi ortamlarda yaşamaları için Kentsel Dönüşüm Projesi’ni hayata geçireceklerini belirten Elvan, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Destek Projeleri (SODES) ile ilgili de Mersin’in SODES kapsamında bu yıl güçlü destek aldığını söyledi. Elvan, "Bu kapsamda sadece Akdeniz İlçemize 10 milyon liralık destek verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç