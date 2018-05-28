Bakan Elvan: "Akdeniz’e 10 milyonluk SODES desteği sağladık"

Bu kapsamda sadece Akdeniz ilçemize 10 milyon liralık destek verdik" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde düzelenen iftar programına katıldı. Elvan, vatandaşlara, Mersin’e kazandırılan ve kazandırılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

"Bağımlılık konusu gündemden düşmeye başladı"

Vatandaşların çok daha iyi mekanlarda, çok daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için birçok alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Elvan, özellikle asfalt ve altyapı çalışmalarında ciddi ilerlemeler elde edildiğini kaydetti. Bağımlılık konusunda da Mersin’de başarılı çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Elvan, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yanında, metruk binaların da yıkılarak kötü amaçla kullanılmasının önüne geçildiğini söyleyerek, tüm bu çalışmalar neticesinde bağımlılık konusunun, artık gündemden düşmeye başladığını vurguladı.

"Sadece Akdeniz’e 10 milyonluk SODES desteği"

Bahçe ve Barış mahallelerinde ikamet eden vatandaşların çok daha iyi ortamlarda yaşamaları için Kentsel Dönüşüm Projesi’ni hayata geçireceklerini belirten Elvan, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Destek Projeleri (SODES) ile ilgili de Mersin’in SODES kapsamında bu yıl güçlü destek aldığını söyledi. Elvan, "Bu kapsamda sadece Akdeniz İlçemize 10 milyon liralık destek verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.