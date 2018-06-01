Bakan Elvan, Akdeniz’in huzur ve kardeşlik iftarına katıldı

Bu bizim için bir huzur, bir güvendir" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Akdeniz ilçesi Şevket Sümerler Mahallesi’nde düzenlenen ’huzur ve kardeşlik’ iftar programına katıldı. İftar programında açıklamalarda bulunan Elvan, "Genciyle, yaşlısıyla her bir kardeşimiz Akdeniz ilçemizde, Şevket Sümer Mahallemizde, Sitelerimizde birlikte binlerce kişi iftarını açıyor. Bu bizim için bir huzur, bir güvendir" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi’nin vatandaşların ihtiyaçları ve isteklerini yerine getirdiğini belirten Elvan, "Akdeniz Belediyemiz, yoğun bir şekilde mahalle ve taziye evleri, parklar ve bahçeler yaparken, diğer taraftan da vatandaşlarımızın ihtiyacını harfiyen yerine getirme gayreti içerisindedir. İşte devlet ve milletin, devlet ve vatandaşın bütünleşmesi burada. İşte huzur burada, işte güven burada. Biz bunu arzu ediyor, bunun için çalışıyoruz. Bunun kıymetini bilelim ve daha da arttıralım diyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise "Akdeniz Belediyesi olarak, insan, vatandaş ve hizmet odaklı bir anlayışla hizmet vermeye çalışıyoruz. İyi gününde de zor gününde de vatandaşlarımızın yanındayız. Özellikle büyük altyapı yatırımlarıyla ilçemizin ciddi sıkıntılarını gidermek için çalışıyoruz" dedi.