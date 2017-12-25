Bakan Elvan, Anamur İskelesinde incelemelerde bulundu

İncelemeler sırasında Bakan Elvan’a Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın ile Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu eşlik etti. Bakan Lütfi Elvan’ın feribot ve deniz uçağı iskelesinin şantiyesindeki çalışmaları yerinde incelemesinin ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada, iskeleye aynı anda iki feribot ve bir deniz uçağı yanaşabileceği ve bunun yanında yolcu ile araç taşımacılığı yapılabileceği, çalışmalara 3 Kasım’da ilk kazık çakılarak başlandığı ve projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.