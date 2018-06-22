Gerçek bir demokrat olsaydın Ey Kılıçdaroğlu, sen o gün o tankların karşısında dimdik dururdun” dedi.

Elvan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Silifke ilçesinde, esnafları gezdi, daha sonra Silifke Nakliyeciler Kooperatifine geçerek burada kooperatif başkanları ile bir araya geldi.

Nakliyeciler Kooperatifi önünde bekleyen kalabalığa konuşan Lütfi Evlan, “Sizlerinki sahte adalet, sahte demokrasi, sahte özgürlük. Gerçek bir demokrat olsaydın Ey Kılıçdaroğlu, sen o gün o tankların karşısında dimdik dururdun” dedi.

“Biz yıkma derdinde değiliz” diyen Bakan Elvan, “Biz kapatma derdinde değiliz. Biz 81 ile üniversite kurduk. Birileri çıkıp diyor ki şu yeni kurduğumuz üniversiteleri kapatacağız diyor. Biz kapatma derdinde değiliz. Bizler icraat yapma derdindeyiz. Sizler yaparsa AK Parti yapar diyorsunuz. Ne icraatları var soruyorum sizlere? Türkiye’de ne icraatları var? Ya da Silifke’de ne icraatları var? Taş üstüne taş koydular mı? Hayır koymadılar. Bir konuşmasında şunu söylüyor ’Biz Sümerbank’ı kurduk’ diyor, ’Biz Etibank’ı kurduk’ diyor. Sevgili kardeşim, sen ne Sümerbank’ı ne de Etibank’ı kurdun. Bunları kuran Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’tür. 80 yıl önceki Büyük Önder Atatürk’ün yaptığını yaptık diye vatandaşa anlatıyorlar. Hadi oradan, hadi oradan. Sen ne yaptın bu ülkeye? Taş üstüne taş koydun mu? Sen HDP ile el ele kol kola yürümeye devam ediyorsun. Bakınız birbirleri ile hiç benzeşmeyen hiç uyuşmayan dört parti CHP, İP, Saadet ve HDP’si bunların hangisi birbirlerine yakınlar. Ama bir araya geldiler. Meseleleri adam gibi adam dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı yerinden etmek. Peki sevgili kardeşlerim soruyorum sizlere Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacak mıyız. Çıkacağız. Yatırımlarımızla icraatlarımızla dünyada adımızdan çok söz ettiriyoruz. Dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Artık dünyada güçlü bir lidere ihtiyaç var. Allah’a çok şükür dünyanın en güçlü liderine sahibiz. Belki yüz yıl beklesek, böyle bir lidere sahip olmayız” ifadelerine yer verdi.

“Hatırlayınız, 15 Temmuz günü Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu memleketin hali ne olurdu. Bu ülke bölünmüştü, parçalanmıştı ve bu ülke kan gölüne dönmüştü. Allah ondan razı olsun” diyen Elvan, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir lider çıktı. ’Ben darbecilere karşı kefenimle mücadele edeceğim’ dedi. Ve sizleri de sokaklara çağırdı. Fakat sevgili kardeşlerim özgürlük diyenler, demokrasi diyenler, barış diyenler demokrasiyi daha da yücelteceğiz diyenler ve darbelere karşıyım diyen ana muhalefet lideri tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanının evine gitti, kahvesini içti, çayını içti. Demokrasiyi savunmak bu mu? Darbelere karşı olmak bu mu? Eğer sen darbelere karşıysan o sınavı o gece vermeliydin. Tankların karşısına çıkıp ’darbe yapamazsınız’ ve ’darbeye karşıyım’ demeliydin. Ama demediler. Sonra halen adalet diyorlar, özgürlük diyorlar. Demokrasi diyorlar. Sizlerinki sahte adalet, sahte demokrasi, sahte özgürlük. Gerçek bir demokrat olsaydın Ey Kılıçdaroğlu, sen o gün o tankların karşısında dimdik dururdun, kim dik durdu adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan o tankların karşısında dik durdu. Çok yatırım yaptık yapmaya devam ediyoruz. Silifke’yi yatırıma boğduk, boğmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.