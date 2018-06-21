Bakan Elvan Bozyazı’da coşkuyla karşılandı

Seçim çalışmaları için Anamur’a giderken Bozyazı ilçesine uğrayan Elvan, Gözsüzce Mahallesi’nde toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle, uzun araç konvoyu ve koç kesilerek karşılandı. İki küçük çocuk Bakan Elvan’a çiçek vererek "Hoş geldiniz" derken, Elvan, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Elvan, yüzlerce araç konvoyu eşliğinde Bozyazı’nın çıkış noktasından Anamur’a uğurlandı. AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Kerim Ataş, Bakan Elvan’ın akşam saatlerinde Anamur programının ardından Bozyazı’ya döneceğini, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarların katılacağı bir toplantı yapacağını, ardından esnaf ziyaretinde bulunacağını söyledi.