Bakan Elvan, Çukurova Hava Limanı inşaatında incelemelerde bulundu

Bakan Elvan, Vali Ali İhsan Su ile birlikte Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Hava Limanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma temsilcilerinden çalışmalarla ilgili brifing alan Elvan, daha sonra inşaat sahasını gezdi, terminal binası ve ana pistteki betonlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Elvan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurova Hava Limanı’nın 30 milyon yolcu kapasitesi ile Türkiye’nin ikinci büyük hava limanı olacağını söyledi. Hava limanında son derece yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Elvan, "Her hangi bir aksaklık söz konusu değil. Hedefimiz 2019 yılında Çukurova Bölgesel Hava Limanı’nın tüm Türkiye’nin hizmetine sunmak" diye konuştu.

"Ağustos’ta alt yapı bitirilmiş olacak"

Hava limanı inşaatında alt yapı ile ilgili çalışmaların büyük oranda tamamlandığını dile getiren Elvan, "Şu anda ana pistin betonlama çalışmaları devam ediyor. İki pist olacak. Bunların biri ana pist, diğeri ise yedek olarak kullanılabilecek pist. Bunun dışında 9 adet taksi yolu olacak. Hem yolcu uçakları için bir apron olacak hem kargo uçakları için hem de özel uçaklar için birer apron olacak. Pistimizin uzunluğu 3 bin 500 metre ve 60 metre eninde olacak. Bu pistin altında yaklaşık 4 metre dolgu var. Bunların tamamı bitirilmiş durumda, apronların ve taksi yollarının alt yapısı bitirilmiş durumda. Sadece betonlama çalışması kaldı. Hava sıcaklığı nedeniyle daha çok gece betonlama çalışmaları yürütülüyor. İnşallah ağustos ayında alt yapı hemen hemen bitirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Üst yapı çalışmaları başladı"

Üst yapının da ihalesine çıkıldığını ve üst yapı çalışmalarına süratle başlandığını kaydeden Elvan, "Ana terminalde betonlama çalışması devam ediyor. Terminal binası 145 bin metrekarelik bir alana oturmuş durumda. Bunun anlamı, 500 bin metrekarenin üzerinde kapalı alan olacak demektir. 3 ile 5 kat arasında değişen bir terminal binamız olacak. Dolayısıyla 500 bin metrekare kapalı alan olacak ve Türkiye’nin ikinci büyük hava limanı olacak. O açıdan biz çok önemsiyoruz. Üst yapı ile ilgili de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayramdan sonra inşallah yoğunluk daha da artacak. Şu anda 500 civarında işçi çalışıyor, bayramdan sonra bu sayı bin 500’e çıkacak. Ve süratle üst yapıyı da tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bağlantı yolları yapılıyor"

Terminal binasında yurt dışı ve yurt içi olmak üzere iki ayrı bölümün olacağını ve ikisinin arasında ise bir otel kompleksi olacağını belirten Elvan, onun yanında itfaiye ve güvenlik gibi binaların da burada yer alacağını söyledi. Havaalanının toplam oturma alanının 8 milyon metre kare olduğunu ifade eden Elvan, "Çevresi ise 17 kilometre olacak. Özellikle güvenlik amaçlı bir yol yapımı olacak. Günde burada 17 bin ton dolgu yapılıyor. Bir diğer husus ise havaalanın ulaşım bağlantısı. Aşağı yukarı 17 kilometrelik bir bağlantı yolunun ihalesini gerçekleştirdik. Yüklenici firma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bağlantı yolunun hem otoyola hem de D-400 devlet yoluna bağlantılarının dolgu işlemleri tamamlanmış durum. 8 köprüden ikisi de bitirilmiş durumda. Süratle bu yolunda tamamlanması için çalışmalar sürüyor. İnşallah havaalanının tamamlanmasıyla birlikte hem otoyola hem de D-400’e bağlantı yollarımızı da açmış olacağız" dedi.

"Havaalanına hızlı tren ulaşımı sağlanacak"

Çukurova Bölgesel Hava Limanı’nın bir başka özelliğinin de ulaşım alt yapısı itibarıyla, karayolu dışında demir yolu bağlantısının da olacağını kaydeden Elvan, şöyle devam etti; "Mersin ile Adana arasında hızlı tren alt yapısını yapıyoruz. Şu anda mevcut 2 olan hattımızı dörde çıkarıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızın yüzde 60’ını tamamladık. Adana ile Mersin arasında oluşacak olan hızlı tren hattından 9 kilometrelik bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Bu 9 kilometrelik hızlı tren hattını da havaalanına bağlayacağız. Böylelikle Adana ve Mersin’den hızlı trenle havaalanına 15-20 dakikada ulaşılabilinecek. İnşallah 2019 yılında tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yatırımlarımız tam gaz sürüyor, Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Kimse kaygı içinde olmasın. Bu mega projeleri yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."