24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçim çalışmalarını Mersin’de sürdüren Bakan Elvan, AK Parti Hükumetinin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.

"Mersin’de işsizlik 3 proje ile çözülecek"

Mersin’in en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu vurgulayan Elvan, işsizliği 3 proje ile çözeceklerini belirterek, "Kentimizde 60 bin civarında işsiz kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizi istihdam etme noktasında yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bunlardan ilki, yeni açacağımız 6 Organize Sanayi Bölgemiz. Bu proje ile 50 bin kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda ise 7 bin 500 kardeşimize iş sağlayacağız. Kazanlı Turizm Bölgesi’nde de bir o kadar ilave istihdam sağlanacak. Yani 65 bin kişinin iş ve aş sahibi olduğu bir Mersin oluşturacağız" dedi.

"İşlere yönelik eğitim programları hazırlanacak"

Söz konusu projelerin ekonomiyi de harekete geçireceğini ifade eden Elvan, "Kazanlı Turizm Bölgesi’nde 20 bine yakın kişi yan sektörlerden iş sahibi olacak. Çukurova Havalimanı’nın da 3 bine yakın kişiye yan sektörlerden iş imkanı oluşturmasını hedefliyoruz. Kısacası projelerimiz Mersin’de iş ve aş kapılarını sonuna kadar açacak. İstihdam edilecek olan vatandaşlara yönelik eğitim programları da uygulanacak. İnsanımızı, işsiz olan kardeşlerimizi bu işlere hazırlayacağız. Bu eğitimler tamamlanır tamamlanmaz da bu kardeşlerimizi iş ve aş sahibi yapacağız" şeklinde konuştu.