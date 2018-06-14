Biz bunu Fırat Kalkanı’nda, Afrin’de gösterdik. Şimdi de inşallah Kandil’de bunların tepelerine tepelerine biniyoruz. Hepsinin kökünü kurutacağız" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği’nde düzenlenen törende şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, dualar ederek, şehit ailelerinin acılarını paylaştı. Bakan Elvan’a eşi Zeliha Elvan, Vali Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su ve protokol üyeleri eşlik etti. Burada şehit aileleri ile tek tek sohbet edip, başsağlığı dileyen Elvan, şehit ailelerin sorunlarını da dinledi. Şehitlik çıkışında açıklamalarda bulunan Elvan, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Tüm şehit ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileyen Elvan, "Milletimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Biz şehitlerimiz sayesinde bugün hayattayız. Bizim insanımız koşarak şehit olmaya giden yiğit insanlardır. Bunu Fırat Kalkanı, Afrin operasyonunda gördük. Gençlerimiz, askerlerimiz, milletimiz herkes koşarak vatan, bayrak için şehit olmak istiyoruz dediler. 81 milyon olarak şehit olmaya hazır bir millet olduğumuz tüm dünyaya gösterdik. Hatta Amerikalı bir general ’80 milyon insan şehit olmak istiyor, savaşmak istiyor. Böyle bir millet var karşımızda’ diyerek bunu açıkça da ifade etmiştir" diye konuştu.

"Kandil’de tepelerine tepelerine biniyoruz, hepsinin kökünü kurutacağız"

Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Elvan, "Bu şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak, kalmıyor da zaten. Biz bunu Fırat Kalkanı’nda, Afrin’de gösterdik. Şimdi de inşallah Kandil’de bunların hepsinin tepelerine tepelerine biniyoruz, hepsinin kökünü kurutacağız. Bu mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Asla taviz verilmesi söz konusu olmayacak. Bu konuda da asla müsamaha gösterilmesi söz konusu olmayacak. Terörle mücadelede çok iyi mesafeler kat ettik. Allah’a çok şükür şu anda Güneydoğu’da yaşayan vatandaşlarımız, analarımız, kadınlarımız huzur ve güven içerisinde yaşıyorlar. Artık çocukları emniyette, çocukları güven altında. 13-14 yaşındaki çocukları analarının ellerinden koparıp dağa kaçıran, dağa götüren insanlar artık bunları yapamıyorlar. Bunların kökü önemli ölçüde kurutuldu. Aileler huzur, mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Önemli olan da bu. Bu ülkede bizim için en önemli husus ülkenin birliği, bütünlüğü, milletimizin huzuru, refahı ve güven içerisinde yaşamasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bunlar birilerinin talimatıyla hareket eden terör örgütleridir"

PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin milletin huzur ve güven içerisinde yaşamasını hiçbir zaman istemediğinin altını çizen Elvan, "Bir taraftan Kürt kimliği arkasına sığınan PKK terör örgütü, o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize her türlü baskıyı yaptılar, her türlü tehdidi yaptılar. Ondan sonra da dediler ki biz sizleri düşünüyoruz. Onlar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizi düşünmedi, düşünmeyecekler. Onlar birilerinin vesayeti altında olan, birilerinin talimatıyla hareket eden terör örgütleridir. Mücadelemiz devam edecek. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin, kim nasıl ve ne şekilde bu terör örgütlerine destek verirse versin bizim mücadelemiz bunların kökü kurutuluncaya kadar devam edecek" şeklinde konuştu.