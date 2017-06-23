Diğer illerimiz hızla ilerlerken, hızla kalkınırken maalesef özellikle yerel yönetimlerde kötü yönetim anlayışı nedeniyle Mersin diğer illerimize göre çok geride kaldı. Mersin’de sellerin olmasının sebebi yerel yönetimlerdir. Sırf rant elde etmek için kapatılan derelerden dolayı her yıl sel felaketi oluyor" dedi.

Bakan Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Tevfik Sırrı Gür Stadı’nda düzenlenen iftar yemeğine Elvan’ın yanı sıra AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ile Yılmaz Tezcan, İl Başkanı Cesim Ercik ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Elvan, Mersin’in sadece Türkiye’nin değil Doğu Akdeniz’in en stratejik illerinden, bölgesinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Tarihi, kültürel dokusuyla, güçlü limanıyla, güçlü ticaret merkeziyle, güçlü sanayi alt yapısıyla sadece ülkemizin değil Doğu Akdeniz’in, Ortadoğu’nun, Kafkasların en önemli cazibe merkezlerinden biridir. Ancak Mersin maalesef yıllarca yerel yönetimlerce ihmal edildi. Diğer illerimiz hızla ilerlerken, hızla kalkınırken dünyanın gelişmiş kentleri arasına girerken maalesef özellikle yerel yönetimlerde kötü yönetim anlayışı nedeniyle başta Mersin kent merkezimiz olmak üzere diğer illerimize göre çok geride kaldığını görüyoruz. Bugüne kadar Mersin’de AK Parti belediyeleri görev almadı. Diğer illerdeki gelişmeleri görüyorsunuz. Bu yıl yaşanan sellerde bu kötü yönetimin sonucundan kaynaklı. Yağan yağmurlar 5 ana dereden denize dökülüyor. Ama ne yapmışlar. Sırf rant elde etmek için, bu derelerin üzerini kapatıp, 20 katlı binalar yapmışlar. Şimdi herkes soruyor, Mersin’de neden her yıl sel felaketi oluyor diye. İşte yerel yönetimlerin kabahati" diye konuştu.

"Yanlış yapanlar bunun hesabını vermeli"

Mersin’de yanlış çalışma yapanların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Elvan, "Ama 1 Kasım seçimlerinden itibaren özellikle yatırımlarda çok ciddi bir atılıma Mersin ilimiz girdi. Çok önemli yatırımları başlattık. Bu yatırımlarımızı suretle tamamlıyoruz. 1,5 yıl içerisinde 9 tane tünel açtık. İnşallah Ağustos ayında Melleç viyadüğü ile bir tünel daha açacağız. Tünel sayımız 11’e yükselecek. Hızla yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan yılların sorunu olan Liman ve Hal kavşağı, oradan Bekirde ve Kazanlı’ya uzanan D-400 yolu. O yolda şu anda 4 şerit var ama trafik sıkışık. Orayı 8 şeride çıkarıyoruz. Bin metrenin üzerinde bir viyadükle geçiyoruz. Artık Liman’dan Hal Kavşağına kadar o kesimde trafik ışıklarıyla uğraşmayacaksınız. Trafik ışıklarında kavşaklarda beklemeyeceksiniz. Sadece kara yolunda 28 tane projemiz devam ediyor. Silifke Mut yoluna başladık. 10 viyadük, 10 tünel. Tünele gireceksiniz, çıkacaksınız viyadüğe, viyadükten çıkacaksınız tekrar tüneye gireceksiniz. Hızlı tren projemiz, eğitimle ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Mersin eğitimde diğer illere göre göreceli bakımdan daha kötü durumdaydı. Ancak son 1,5 yılda başlamış olduğumuz, yatırım programına aldığımız yatırımlarla Türkiye ortalamasının çok üstünde bir performans sergileyecek. 59 okul ve spor salonu yatırımımız milli eğitimde devam ediyor. Sulamada tam 97 gölet yapıyoruz. Bu yatırımlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.