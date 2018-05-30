İşsizlik sorununu ise gerçekleştireceğimiz, Kazanlı Turizm Bölgesi, Çukurova Havaalanı ve yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) projeleri ile bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Elvan, Mersin’e yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

Mersin’in her açıdan önemli bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Elvan, Kazanlı Bölgesi’ne, 4 milyar liralık yatırımla kazandıracakları Kazanlı Turizm Bölgesinin, kentte turizm patlaması yapacağını belirterek, "8 bin yatak kapasiteli, golf sahalarıyla, sağlık merkezleriyle her türlü turizm kompleksiyle tesis edilecek olan Kazanlı Turizm Bölgesi’nin, temelini 12 Haziran’da atacağız. Kazanlı’yı 2. Belek yapacağız. Bunu göreceksiniz. Mersin turizm yönüyle inanılmaz bir potansiyele sahip. Antalya ne ise ilerde Mersin’de o olacak. Belki de daha iyi olacak. Bu sözümü unutmayın. Çukurova Havaalanı projesinde de alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmaları da başladı. İnşallah önümüzdeki yıl Çukurova Havaalanı’nı hizmete sokacağız" dedi.

"İşsizlik 3 projeyle bitecek"

İşsizlik sorununu hayata geçirilecek olan 3 proje ile çözeceklerini belirten Elvan, "Mersin’de 60 bin işsiz var, iş dünyası da 15 bin işçi arıyor. İnşallah işsizlik sorununu 3 proje ile çözeceğiz. Bunlar, Kazanlı Turizm Bölgesi, Çukurova Bölgesel Havaalanı ve yeni Organize Sanayi Bölgeleri inşası. Bu yatırımlarla yaklaşık 50 bin kişinin istihdamı sağlanacak. Bu konuda talep var. Herkes yatırım yapacak fakat arazi bekliyorlar, yer bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sanayide dijital dönüşüm"

Türkiye’de sanayide dijital dönüşümü gerçekleştiren ilk kentlerden birinin Mersin olacağını ifade eden Elvan, "Organize Sanayi Bölgesine Model Fabrika, Mersin Üniversitesi’ne de Tasarım ve Dijital Dönüşüm Merkezi kuruyoruz. Bu 2 merkez, sanayide dijital dönüşümü gerçekleştirecek bir alt yapıyı sağlayacak. Bunla ilgili adımları attık. Ayrıca küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmaları için destek vereceğiz. Mersin Girişimci Genç Merkezi ve Tek Durak Ofis gibi projelerle hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Elvan, ulaşımdaki alt yapı ve trafik sorununu ise Liman Hal Köprülü Kavşağı, Akdeniz Sahil Yolu Projesi, Mezarlık Kavşağı gibi önemli projelerle çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Elvan, toplantının ardından MTSO’da ressam Lina Nasif’in eski taş evlerini ele aldığı resim sergisini gezdi.