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31 Mayıs 2018 17:35

Bakan Elvan MGC’yi ziyaret etti

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret ederek Turgay Demirtaş ve yeni yönetimine ’hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Bakan Elvan MGC’yi ziyaret etti

31 Mayıs 2018 17:35


Vali Ali İhsan Su’nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Elvan, MGC’de bulunmaktan ve gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MGC Başkanı Demirtaş ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.


MGC’nin 43 yıldır hizmet verdiğini belirten Bakan Elvan, Mersin basınının sadece kent ve Akdeniz Bölgesinin değil bir anlamda da Türkiye’nin sesi olduğunu söyledi. Bakan Elvan, yerel basının Anadolu’nun gerçek anlamda sesi olduğunu kaydetti ve neler olup bittiğini en doğru şekilde yansıttığını ifade etti.


Vali Su’da MGC Başkanı Demirtaş ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek görevlerinde başarılar diledi.


MGC Başkanı Demirtaş ise ziyaretleri dolayısıyla Bakan Elvan’a şükranlarını sunarak, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.




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