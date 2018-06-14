Bakan Elvan, Ramazan Bayramını kutladı

Elvan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Ramazan Bayramının Türk milletine, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Elvan, "Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hazmedemeyen karanlık odakların, terörden beslenen ve medet uman çevrelerin bütün çabalarına rağmen, millet olarak birliğimize, dirliğimize, huzurumuza, istikrarımıza sahip çıktığımızın en önemli göstergelerinden biri de bayramlardır. Hiçbir güç milletimizin bu hasletlerini aşındırmaya muktedir olamayacak, milletimiz bilinen tarihinden bu yana adeta bir yaşam tarzına dönüştürdüğü var olma bilinci ve değerleriyle daha da güçlenerek yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayramda da milyonlarca vatandaşın sevdiklerine kavuşmak için yolculuk yaptığına dikkat çeken Elvan, "Özellikle hususi araçları ile bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak vatandaşlarımızın da trafik kurallarına riayet etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bayram insan hayatına verdiğimiz değeri, birbirimize olan sevgiyi ve saygıyı göstermek için bir vesile olsun. Bayram seyahatlerinde, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek daha dikkatli, daha duyarlı olalım, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmayalım. Bu duygularla aziz milletimizin Ramazan Bayramını tekrar tebrik eder, Cenab-ı Hak’tan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını dilerim" ifadelerini kullandı.