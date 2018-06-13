Bugün ki köprülü kavşağı da bunun en güzel örneği. Bugün gerçekten bizim için mutlu, huzurlu bir gün" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ise 16 yıl öncesine göre Türkiye’nin daha iyi konuma yükseldiğini vurgulayarak, "16 yıllık dönemde ülkemizin ulaşım ve iletişim alt yapısına yaptığımız yatırımların toplam tutarı 474 milyar lirayı aşmış durumdadır" ifadelerini kaydetti.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Çamtepe, Kargıpınarı ve Mezarlık-2 kavşaklarının açılışını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek yaptı. Mezarlık-2 kavşağında gerçekleştirilen toplu açılışta Elvan ve Coşkunyürek’e, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ile il protokolü eşlik etti. Burada konuşan Bakan Elvan, bugünün Mersin için önemli bir gün olduğunu söyledi. Yol çalışmalarında bugün 3 önemli açılış gerçekleştirdiklerini kaydeden Elvan, "Mersin’de gerçekten çok büyük projeler imza atıyoruz. Akdeniz sahil yoluyla, hızlı trenle, otoyollarla, kuzeyden Akdeniz’e, doğudan batıya şehrimizin Türkiye’ye açılması, dünyaya açılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sadece atar damarları değil, kılcal damarlara da dokunuyoruz. Bugünkü köprülü kavşağı da bunun en güzel örneği. Bugün gerçekten bizim için mutlu, huzurlu bir gün. Hem otoyol bağlantısını güçlendiriyoruz hem de özellikle kırsal alana geçişlerimiz çok daha kolay, çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirilecek. Diğer önemli projemiz de Çamtepe Kavşağı. Önemli bir sorundu. Bu sorunun giderilmesi noktasında hemen 2015 seçimlerinden sonra sizlerden gelen talep sonrasında çalışmaya başladık ve orada 4’lü bir kavşak gerçekleştirdik. Hangi yöne olursa olsun muhteşem bir kavşak oluşturduk. Diğer taraftan Erdemli girişi özellikle trafik yoğunluğu açısından yaz aylarında çok sıkıntı çektiğimiz bir yol. Orada da Kargıpınarı köprülüğü kavşağını inşa ederek trafiği bir nebze de olsa rahatlatma girişiminde bulunduk ve bugün bunun da açılışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Çeşmeli-Taşucu otoyolu ihalesinin de tamamlandığını hatırlatan Elvan, "Zarflar açılacak, ihaleyi kazanan firma belli olacak ve 2018 yılında otoyolun yapımına başlayacağız. Akdeniz sahil yolundaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Aşağı yukarı 8-10 saatlik yolu 4 saate düşürüyoruz. Şu ana kadar Mersin il sınırları içerisinde 11 tünelimiz açıldı. Son 2 yılda 10 tünel, 2 viyadüğün açılışın gerçekleştirdik. Bundan sonra inşallah nice yolları, nice tünelleri birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün Türkiye için bir başka önemli gün. Bugün Türkiye’nin en uzun tünelinin açılışı gerçekleşiyor. Ovit Tüneli’nin açılışı gerçekleştiriliyor. Bakanımız da bu yüzden bugün aramızda olamadı. Bugün gerçekten oldukça önemli ve özellikle vatandaşlarımız bu alt geçidi kullandıklarında ne kadar önemli bir yatırım yaptığımızı kendileri de görecekler" ifadelerini kullandı.

"Yatırımlarımız 474 milyar lirayı aşmış durumda"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ise Mersin’in her daim önemli ticaret ve kültür şehri olduğunu söyledi. Bugün hem Mersin hem de Türkiye’nin 16 yıl öncesine göre çok daha iyi konumlara yükseldiğini dile getiren Coşkunyürek, "16 yıllık dönemde ülkemizin ulaşım ve iletişim alt yapısına yaptığımız yatırımların toplam tutarı 474 milyar lirayı aşmış durumdadır. 2002 yılında 6 bin kilometre bölünmüş yol mevcutken, bugün 26 binin üzerine çıktık. Şu an dünyada 10 büyük ulaştırma projesinin 6’sı ülkemizde gerçekleşiyor. Kuzey Marmara otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi dev karayolu projelerini hizmete açtık. Bugün Cumhurbaşkanımız Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın da 4’üncü büyük tüneli olan yaklaşık uzunluğu 14.3 kilometre olan Ovit Tüneli’ni açıyor. Yüksek hızlı demir yolu hattına sahip dünyada 8’inci, Avrupa’da da 6’ncı konuma yükselen bir Türkiye var. Bugün yüksek hızlı hat uzunluğumuz bin 200 kilometreyi aşmış durumda" şeklinde konuştu.

"Artık 296 noktaya uçuş yapıyoruz"

Havayolunu halkın yolu yaptıklarını vurgulayan Coşkunyürek, "2003 yılından beri yürütülen çalışmalarla aktif hava alanımız 26’dan 55’e yükseldi. Dış hatlarda 50 ülke 60 noktaya uçuş yaparken, bugün 119 ülkede 296 noktaya uçuş yapıyoruz. 2003 yılında 34 milyon yolcu taşınırken, bugün 195 milyon yolcu taşıyoruz. Türsat 4-A, 4-C’yi uyduya yolladık. 5-A ve 5-B projelerini başlattık. Denizci devlet, denizci millet kimliğini tekrar kazandık. Filomuz 19’uncu sıradan 14’üncü sıraya yükseldi. Tersane sayımız 37’den 78’ye yükseldi. Bilişim sektöründeki rakam büyüklüğümüz 94 milyonu aştı. Fiber kablo uzunluğumuz 325 bin kilometreyi geçti. Geniş bant abone sayımız 69 milyonu aştı. Tüm ülkemizde olduğu gibi Mersin de bu değişim rüzgarından nasibini aldı. Bugüne kadar Mersin’imize bakanlık olarak yaptığımız yatırımların toplam tutarı 6 milyar liraya ulaştı. 2003 yılında 279 kilometre bölünmüş yolu olan Mersin’de 278 kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Şu anda Akdeniz sahil yolunda yaptığımız tünellerin uzunluğu 17 kilometreyi aşmış durumda. Biz geldiğimizde bırakın komşu vilayetleri Mersin’in kendi ilçelerine bile ulaşmada büyük sorunlar vardı. 15 yılda Mersin’i Karaman’a, Konya’ya, Pozantı otoyolunu bitirerek Ankara’ya bağladık. Mersin-Adana yolunu bölünmüş yol olarak gerçekleştirdik. Bu açılan kavşaklarla beraber Mersin’in önemli bir sorunu da çözüme kavuşmuş olacaktır. Mersin’e sadece karayolu yatırımları yapmıyoruz. Mersin gelişecekse ulaşımda bütün yatırımların olması gerekiyor. Biz Mersin’i büyük bir nokta olarak düşünüyoruz ve kentin ulaşım hizmetlerini entegre bir yapı içinde değerlendiriyoruz. Çukurova bölgesel havalimanı, tren hatları, Yenice lojistik merkezi, Mersin konteyner limanı, Anamur iskelesi, Mersin-Aydıncık yat limanı kentin inşa çalışmaları devam eden dev projeleri arasında yer almaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından 3 kavşağın da açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Elvan ve beraberindekiler, Mezarlık-2 katlı kavşağında tur attı.