Ülkemizdeki istikradan rahatsız olanlar var. Ben şuna inanıyorum. Ne emniyet güçlerimiz ne de milletimiz bunlara asla izin vermeyecektir. Milletimizin birliğini, bütünlüğünü asla bozamayacaklardır" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin’de kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlarla bayramlaştı. Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşmada Elvan’a Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşmada Elvan, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Elvan, güzel bir Ramazan ayı geçirdiklerini söyledi. Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Elvan, “Yine tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Çok huzurlu ve mutlu bir gün. Bayramlar gerçekten bizlerin birlikteliğini, dayanışmasını artıran, daha huzurlu, daha mutlu günlerimizdir. Diliyoruz ve bekliyoruz ki inşallah bundan sonraki süreçte her günümüz böyle bayramlar gibi olur. Bu bayramları inşallah nice yıllar birlikte huzur, birlik, güvenlik içerisinde yaşarız. Milletimizin temel beklentisi bu bayramlarda birliğimizin ve beraberliğimizin artırılması, huzurun temini, güvenliğini sağlanması, refahın artmasıdır. Bunlar olduğu sürece inşallah mutlu ve huzurlu bir şekilde nice daha bayramları birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

"Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin"

Mersin’in Türkiye’nin özeti bir il olduğunu vurgulayan Elvan, “Demografi yapısı itibarıyla Türk’ü, Kürdü, Arabıyla, Zazasıyla, Yörüküyle, Türkmeniyle her kesinden insanların olduğu, birlikte yaşadığı, huzur içinde bir kentimiz. Zaman zaman sıkıntılar çok nadirde olsa oluyor ama Valimize ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gerekli önlemleri alıyorlar. İnsanlarımız gerçekten huzur içerisinde yaşıyorlar. Hele hele eskiden araçların, dükkanların taşlandığı o süreçleri artık geride bıraktık. İnsanlar huzur, güven içerisinde yaşıyorlar. Bu birlik ve beraberlik duygusu anlayışını tüm mahallelerimizde, Mersinimizde görmemiz mümkün. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah bu ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarını daim eylesin” şeklinde konuştu.

"Seçim öncesinde ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlar var"

Türkiye’nin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğinin altını çizen Elvan, “Tabi şehitlerimizi, gazilerimizi de unutmamamız gerekiyor. Vatanımız için şehit olan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yine bayram gününde sınırda ve hatta sınırımızın ötesinde teröristlerle mücadele eden, onlara karşı ciddi bir mücadele sergileyen askerlerimize, polislerimize teşekkür ediyorum. Her birinin bayramını ayrı ayrı kutlamak istiyorum. Şimdi biz burada bayram töreni gerçekleştiriyoruz ama oradaki kardeşlerimizin bir kısmı nöbette bir kısmı terörle mücadelede. Dolayısıyla bizim gerçekten onlara minnet borcumuz var. Allah onlardan razı olsun. İnşallah birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Tüm siyasi parti temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Gerçekten bir demokrasi şöleni havasında seçim çalışmaları devam ediyor. İnşallah 24 Haziran’a kadar bu süreç böyle devam eder. Ancak görüyoruz ki özellikle seçim öncesinde ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlar var. Ülkemizdeki istikradan rahatsız olanlar var. Ben şuna inanıyorum. Ne emniyet güçlerimiz nede milletimiz bunlara asla izin vermeyecektir. Milletimizin birliğini, bütünlüğünü asla bozamayacaklardır” dedi.

Vali Ali İhsan Su ise bütün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, nice bayramlara mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şekilde ulaşmayı temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Bu bayramın başta ülkemiz olmak üzere bölgemiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemiz son dönemlerde dış baskılardan dolayı zor bir dönemden geçiyor. Bu konuda herkesin biraz daha saflarını sıklaştırması, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi gerekiyor. Bu bayramlarda bunun için bir vesile olarak değerlendirilecektir” diye konuştu.