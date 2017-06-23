Bakan Elvan şehit ailesini ziyaret etti

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve şehit için okunan dualarla devam eden taziye ziyaretinde, Bakan Elvan ve Vali Çakacak, şehidin babası Halil Bahşiş ve ailesiyle yakından ilgilenerek, onları bir süre teselli etmeye çalıştı. Acılı baba Halil Bahşiş’in taleplerini dinleyen Bakan Elvan, daha sonra şehidin babasına Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağını teslim etti.

Ziyarete, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.