Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, beraberinde Vali Özdemir Çakacak ile birlikte Mersin’deki sel felaketinin yaşandığı gün fotoğraf çekerken fırtınanın etkisiyle denize düşerek hayatını kaybeden Soner Yılmaz’ın ailesini ziyaret etti.

Hal Mahallesi’nde bulunan taziye evinde okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Kalkınma Bakanı Elvan ve Vali Çakacak, hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz’ın acılı babasının ve yine kendisi gibi üniversite öğrencisi olan kardeşinin acısına ortak oldu.

Hayatını kaybeden genç için okunan duaların ardından Bakan Elvan, acılı aileyi bir süre teselli etmeye çalıştı.