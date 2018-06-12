Projelerimizde fiziki alt yapının yanında insana dokunmamız son derece önemli. Artık inşaatlara çok küçük ölçekli destek sağlayacağız ama sosyal amaçlı etkinliklere sonuna kadar destek vereceğiz" dedi.

Bakan Elvan, SODES kapsamında Mersin’de desteklenen 52 projenin lansman toplantısına katıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde (AKİB) düzenlenen toplantıya Elvan’ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektör Ahmet Çamsarı, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, il protokolü ile projelerde yer alan vatandaşlar ve eğitmenler katıldı. Toplantıda konuşan Elvan, 5 yaşından başlayıp, 70 yaşına kadar her kesimden insanın bu projelere katıldığını belirtti. Özellikle dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere sanatsal, sportif, kültürel projelere destek verdiklerini kaydeden Elvan, "Gerçekten SODES son derece başarılı ve dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç duyduğu bir program. Bugüne kadar birçok ilimizde bu programı başarıyla uyguladık, bundan sonraki süreçte de uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle 2017 yılında bu SODES programı çerçevesinde 52 projeye destek verdik. Toplam 27 milyon liralık bir destek sağladık. 27 milyon lirayla hemen hemen her kesimden kardeşlerimize, gençlerimize, insanlarımıza ulaşmaya çalıştık" diye konuştu.

"Projelerimizde insana dokunmak son derece önemli"

Projelerden yararlananların önemli bir kısmını kadınların oluşturduğunun altını çizen Elvan, "Bu sayı daha çok artacak. Sokaklarda çalışan, gezen çocukları da SODES kapsamında hazırladığımız projeyle toparladık ve kazandık. Onları eğitim programlarına aldık, becerilerini artırdık. Mersin’e fiziki alt yapı anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz, devasa projeleri uygulamaya koyuyoruz ama fiziki alt yapının yanında insana dokunmamız da son derece önemli. Hele hele demografik yapısı diğer illere göre çok daha farklı olan illerde sosyal destek projelerini çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada üzerimize düşen sosyal destek projeleri hazırlamak. Sadece fiziki alanda değil sosyal alanda da projelerimizi arttıracağız. Bunların yanı sıra kültürel, sanatsal, spor etkinliklerini artıracağız. Akdeniz Oyunları kapsamında özellikle sahil bandında ciddi bir fiziki spor alt yapısına sahibiz. Fakat kırsal kesimlere çıktığınızda oradaki gençlerin herhangi bir spor ya da sanatsal etkinliklerle uğraşabileceği alanların olmadığını görüyoruz. Biz de bunun üzerine hemen çalışmalara başladık. Kırsal alanlara futbol, basketbol, voleybol sahaları yapıyoruz. Bunların yanında sanatsal alanlar yapıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, insanların yüzündeki o tebessüm bize yeter. Bundan sonraki süreçte sivil toplum kuruluşlarının daha fazla proje hazırlamasını bekliyorum. Tabi hazırlanan projelerin kalitesinin de biraz daha yüksek olması gerekir. Ben geçen dönem 27 milyon para verirken zorlandım. Projelerimizin kalitesini biraz daha arttırmalıyız. Artık inşaat yönelik taleplerde bulunmayın. Sosyal amaçlı etkinliklere sonuna kadar destek vereceğiz. Daha nitelikli, daha vasıflı projeleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projeyi yapan kurumlar kısa kısa projeleri tanıttı. Ardından Vali Ali İhsan Su, desteklerinden dolayı Bakan Elvan’a plaket verdi.