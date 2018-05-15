Bakan Elvan, şubat ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi

İşgücü istatistiklerine göre 2018 yılı Şubat ayı verilerini değerlendiren Elvan, işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 puan azaldığını ve yüzde 10.6 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Diğer taraftan mevsimsel düzeltilmiş verilere göre ise işsizliğin tek haneli seviyeleri koruyarak yüzde 9.8 olarak gerçekleştiğini belirten Elvan, "Ekonomimiz her dönem 1 milyonun üzerinde istihdam oluşturma potansiyelini sürdürmektedir. Uygulamaya koyduğumuz istihdam teşvikleri, artan ihracat, mal ve hizmet üretiminde görülen yükselişin de etkisiyle Şubat 2018 döneminde oluşturulan net ilave istihdam 1 milyon 210 bine ulaşmıştır" diye konuştu.

Ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım oranlarındaki artışların, 2018 yılında da devam ettiğine dikkat çeken Elvan, "Bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne katılım oranı 0.4 puan (665 bin kişi) artarak yüzde 52.2’ye yükselmiştir. Özellikle kadınların işgücüne katılım oranındaki (1 puan) artış güçlü bir şekilde devam etmektedir. Son dönemlerde gözlenen yüksek işgücüne katılım oranları ve daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması, ekonomideki istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"İstihdamımız sadece nicelik olarak değil kapsayıcılık yönüyle de iyileşmeye devam etmekte"

Genç işsizlikte gerilemenin de devam ettiğini kaydeden Elvan, şöyle devam etti:

"Genç işsizlik, Şubat 2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan gerilemiş ve yüzde 19 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızın sadece nicelik olarak değil kapsayıcılık yönüyle de iyileşmeye devam etmekte, bu bağlamda ekonomimizin işgücüne katılan genç nüfusumuzu istihdam etme kapasitesi artmaktadır. 2017 yılının ikinci yarısından itibaren sanayi istihdamında gözlenen pozitif katkı, diğer göstergelerde olduğu gibi 2018 yılında da sürmektedir. Bu gelişmeler, büyümenin kompozisyonuna dair olumlu işaretler vermektedir. Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 376 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artışlar da sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında 887 bin kişilik artış kaydedilmiştir."

2017 yılında gerçekleşen verilerin, ekonomide beklentilerin üzerinde bir performans sergilendiğini gösterdiğine işaret eden Elvan, 2018 yılında da Türkiye ekonomisinin, dünyada ve bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam ettiğini, güçlü büyüme ve güçlü istihdam hedefini koruduğunu söyledi.