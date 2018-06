Bakan Elvan, Tarsus ilçesinde yapılacak olan Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) tanıtım toplantısı ve iftar programına katıldı. Toplantıda konuşan Elvan, "Biz bu ülkeyi birlikte Türkiye yaptık. Bu coğrafyayı birlikte Mersin yaptık. 81 milyonluk büyük bir aileyiz. 2 milyonluk Mersinli olarak bu ailenin büyük bir hanesiyiz. Bu hanede her boydan, her soydan, her inançtan kardeşlerimizle ortak değerimiz olan güçlü Türkiye, güçlü millet müştereğinden hareketle hiçbir şekilde taviz veremeyeceğiz. Bu ailenin bir ferdi Türk ise diğer ferdi Arap’tır. Bir ferdi Kürt ise diğer ferdi Zaza’dır. Bir ferdi Hanefi, Şafi ise diğer ferdi Alevi’dir, Bektaşi’dir. Mersin’imizin her bireyi bu ailenin bireyidir ve bizim için biriciktir" dedi.

"Kadınların öncülüğünde savunma sanayi OSB’si yapılacak"

Türkiye’nin yeni yatırımlarla büyüyeceğini belirten Elvan, birçok yatırım önerisi geldiğini söyleyerek, "İş kadınlarımızın savunma sanayiye yönelik özel bir organize sanayi bölgesi açma hedefi var. Ben sonuna kadar arkalarındayım. İnşallah önümüzdeki süreçte, iş kadınlarımızın öncülüğünde Mersin’e savunma sanayiye yönelik özel bir organize sanayi bölgesi kuracağız" diye konuştu.

"OSB’de sanayi hamlesi başlattık"

Organize Sanayi Bölgesinde ciddi bir sanayi hamlesi başladığını aktaran Elvan, "6 organize sanayi bölgemizle birlikte birçok vatandaşlarımızı iş ve aş sahibi yapacağız. Bu çerçevede önemli mesafe kat ettik. Mersin Türkiye’nin en fazla yatırım talebi olan illerin başında geliyor. Şuanda bildiğim kadarıyla 250 yatırımcı yer tahsisi bekliyor. 33 yatırımcıya yer tahsisi hemen yapılıyor. Onlar hemen üretime başlıyor. Gıda İhtisas OSB’nin de acele kamulaştırma kararını çıkardık. 50 milyon liralık bir kamulaştırma için ödenek tahsis ettik. Yine Gıda ve Tarımsal Ürün İşleme OSB çalışmalarını da son noktaya getirdik, orada da inşallah fabrikalar yükselmeye dumanlar tütmeye başlayacak" şeklinde konuştu.

"TÜİOSB üretim üssü olacak"

TÜİOSB Kurucu Başkanı Gül Akyürek Balta ise, "Sanayiciler olarak, uluslararası bağlantıları güçlü, küresel düzeyde rekabet edebilen, ihracata dayalı yenilikçi bir sanayinin bölgenin uluslararası bir çekim merkezi ve üretim üssü olma yolunda başarı faktörü olduğuna inanıyoruz. Bu inançla temelleri atılan ve Mersin’in büyüyen ekonomisine hız kazandıracak olan TÜİOSB, Çukurova’nın ekonomik ve sosyal kalınması açısından önemli bir potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlayacak. TÜİOSB tam bir üretim üssü olma amacıyla planlandı. Hammaddeyi mamule dönüştüren gerçek imalatçı sanayicilerin bir araya gelmesiyle kuruldu" dedi.