Bakan Elvan, "Bizim tek derdimiz milletimizin bekası, milletimizin geleceğidir" dedi.

Bakan Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili adayları Zeynep Gül Yılmaz ve Bilal Özkan ile birlikte Silifke’de bir dizi etkinliğe katıldı. Önce Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Bakan Elvan, AK Parti Silifke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mehterli "Vakit Silifke Vakti" yürüyüşüne katıldı. Bakan Elvan, etkinlik kapsamında, Anıt meydanından Silifke Şehir Stadyumu’na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında halkla bir araya gelen, ve halkı selamlayan Elvan’a vatandaşlardan ilgi büyük oldu. Yürüyüşün ardından, yenilenen Silifke Şehir Stadyumunda Silifke Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Silifke halkı ile bir araya geldi.

Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şunları söyledi: "Silifke sancak beyliği yapan bir şehrimiz. Beylerin, yiğitlerin, Yörüklerin harman olduğu bir şehir. Bu şehre hizmet etmek, siz değerli kardeşlerime hizmet etmek bir evladınız olarak Lütfi Elvan olarak, boynumun borcudur. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Bizim tek derdimiz milletimizin bekası, milletimizin geleceğidir. Milletimiz 2023 yılı hedeflerimizi mutlaka gerçekleştirecektir. 2053 ve 2071 hedeflerimizi inşallah sizin çocuklarınız, torunlarınız gerçekleştirecek. Onun için, ’’Vakit Türkiye vaktidir.’’ diyoruz. ’’Vakit Mersin Vaktidir’’ diyoruz, ’’Vakit Silifke Vakti’’ diyoruz. Bu millet durdukça, bu ülkenin sırtı yere gelmez. Yörükler durdukça, kimse Türkiye’nin asla kesemez. Sizin iradeniz oldukça kimse ne Silifke’yi, ne Mersin’i, ne de Türkiye’yi dize getiremez. Yörüklerin iradesi oldukça kıyamete kadar, tek bayrak, tek Millet, tek vatan, tek devlet olarak yaşamaya, güçlü Türkiye’yi inşallah hep birlikte dünya gücü yapmaya ve teröristlerle, bölücülerle mücadeleye devam etmeye hazırız”.