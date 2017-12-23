Bakan Elvan: "Türkiye var oldukça Filistin de var olacaktır"

Tehditlere boyun eğmeyen tüm ülkeleri buradan tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ’Dünya 5’ten büyüktür’ sözünde ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor. Türkiye var oldukça Filistin de var olacaktır" dedi.

Bakan Elvan, Mersin’de partisinin Mezitli İlçe Başkanlığı’nın 4. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti’nin, milletin sinesinden çıkan bir parti, milletin partisi olduğunu söyledi. AK Parti’de parti şuuru, teşkilat şuuru olduğunu, ancak kısır çekişmelerin, küçük hesapların, fitne-fesadın olmadığını vurgulayan Elvan, "Yolumuz halis, niyetimiz halis, başarımız halis, tesis edilen kardeşlik hukuku da halistir. Kendimizi yenileyerek, kendimizi geliştirerek, dedikoduya, lafa-söze meydan vermeden, hep birlikte ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye güçlü olmak zorunda"

Türkiye’nin güçlü olmak zorunda olduğunu, vatandaşlarının bir ve beraber olması gerektiğini söyleyen Elvan, "Yaşananları hep birlikte görüyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında Türkiye üzerine oynanan oyunları görüyorsunuz, saldırıları görüyorsunuz. Her gün izliyorsunuz; Türkiye olarak gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Her birimizin çok daha dikkatli, çok daha fazla çalışan, gayret sarf eden ve ülkemiz için gecemizi gündüzümüze katarak, Türkiye’mizin tam bağımsız, güçlü bir şekilde dünyada söz sahibi olması için çalışacağız, çalışacağız. Başka yolumuz yok" ifadelerini kullandı.

"Türkiye mazlumların, darda kalmışların ve mağdurların umudu oldu"

"Türkiye’ye neden saldırıyorlar?" diye soran Elvan, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye, mazlumların, darda kalmışların, mağdurların hep umudu oldu, umudu olmaya devam edecek. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme karşı her zaman ilk sesi veren Türkiye olmuştur, ülkemiz olmuştur. Bunun son örneğini bir kaç gün önce gördük. ABD, hukuksuz bir şekilde Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarını hiçe sayarak Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak ilan etti. Hemen ilk tepkiyi gösteren kim olabilir? Elbette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanımız, tüm dünyaya bu kararın kabul edilemeyeceğini ilan etti. Bu hukuksuzluğun önüne geçmek için önce İslam İşbirliği Teşkilatı’nı dönem başkanı olarak topladı. Sonra da dik bir duruş sergiledi ve konu BM’ye taşındı. BM Güvenlik Konseyi’nde ABD, hazırlanan tasarıyı veto etti. 14 ülke ’Hayır’ dedi, sadece bir ülke ABD, ’orası başkent olacak’ dedi ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir kişi 14 kişiyi engelledi. Ardından BM Genel Kurulu’na gittik. Çünkü hazırlanan tasarı sadece ABD tarafından veto edilmişti. Orada tarihi bir karar çıktı. 128 ülke dimdik ayakta durdu, güçlünün değil haklının yanında yer aldı."

"Türkiye var oldukça Filistin de var olacaktır"

BM Genel Kurulu’ndaki oylama öncesi ülkelerin tehdit edildiğini hatırlatan Elvan, "’Kim karşı çıkacak, kim ret oyu verecek, not edeceğiz’ dedi ABD. ’Biz size para desteği veriyoruz, bizim sayemizde ayaktasınız’ dedi. Ama 128 ülke özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ile Filistin’e destek verdi. Tehditlere boyun eğmeyen tüm ülkeleri buradan tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ’Dünya 5’ten büyüktür’ sözünde ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini 196’dan büyük sanan o 1’e şunu gösterdi, ’Güçlü olman, haklı olman manasına gelmez’ dedi. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum, Filistin hiçbir zaman yalnız değildir. Türkiye var oldukça Filistin de var olacaktır. Biz her zaman güçlünün değil haklının, zalimin değil mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemize, milletimize, devletimize ve umudunu bizlere bağlayan mazlumlara karşı dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye, ekonomisi ile yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek"

Türkiye’nin, önüne çıkarılan tüm engellere rağmen yoluna emin adımlarla devam ettiğini kaydeden Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomimiz, bütün olumsuz beklentileri altüst ederek, uluslararası kuruluşları şaşırtarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1’lik büyüme oranına ulaşarak bir rekora imza attık ve küresel ölçekte ekonomik büyümede dünya liderliği koltuğuna oturduk. 9 aylık büyüme oranımız yüzde 7.4, inşallah 2017 yılının tamamı için yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştireceğiz. Kim ne derse desin Türkiye, ekonomisi ile yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Bu olumsuz seyir 2018 yılında da Allah’ın izni ile sürecektir."

"Kılıçdaroğlu, iftira ve yalan siyasetinde adeta çığır açıyor"

AK Parti Hükümeti olarak, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz çalışırken, birilerinin yalanları ve iftiraları ile yollarını kesmeye çalıştığını dile getiren Elvan, "Hepiniz görüyorsunuz, Kılıçdaroğlu, iftira ve yalan siyasetinde adeta çığır açıyor. Akıllarınca Cumhurbaşkanımızı karalamaya çalışıyorlar, ancak unutmayın, bu millet sizi çok iyi tanıyor, Cumhurbaşkanımızı da çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız, devleti ile milleti bütünleştiren, Türkiye’deki vesayeti ortadan kaldıran, milletin sesi olan bir liderdir. Adam gibi adamdır. Yoksa tek ayak üstünde yalan üstüne yalan söyleyen bir lider değildir" diye konuştu.

Türkiye’nin, terörle mücadelede de 2017 yılında çok önemli mesafeler katettiğini söyleyen Elvan, "Teröre katılım, neredeyse durma noktasına geldi ve bir taraftan emniyet güçlerimiz, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yoğun bir şekilde teröristlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Allah’ın izni ve milletimizin de desteği ile hep birlikte terörün kökünü kurutacağız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz olmak üzere Türkiye’mizin, çok daha mutlu, çok daha huzurlu ve barış içerisinde yaşamasını hep birlikte sağlayacağız" dedi.

"Türkiye’nin savunma sanayisi güçlendi"

Türkiye terörle mücadele ederken, bir takım güç odaklarının da teröristlere her türlü desteği verdiğinin altını çizen Elvan, "Bakınız ABD, PYD ve PKK terör örgütüne tırlar dolusu silah veriyor ve bu verdiği silahlardan da bir kuruş para almıyor. Biz bir silah almak istediğimizde de ’senatodan geçiremedik’ diyorlar. Allah’ın izni ile Türkiye güçlü bir konuma geldi. Türkiye’nin savunma sanayisi güçlendi, artık o silahları kendi gücümüzle yapıyoruz. Yakın gelecekte inşallah hiç kimseye de muhtaç olmayacağız. Biz ülkemizin insan kaynağına ve ekonomisine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elvan, konuşmasının ardından Mezitli İlçe Başkanlığı’nın mevcut ve geçmişte görev alan yöneticilerini kürsüye çağırarak, 2019 seçimlerinde birlikte çalışma sözü aldı.