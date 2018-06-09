Bakan Elvan: "Türkiye’nin gücü kıymetli gençleridir"

Sizleri daha güzel bir hayata hazırlamak da bizim en başta gelen görevimizdir" dedi.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’İftar Yemeği ve Gençlik Şöleni’ 5 bin kişiyi buluşturdu. Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda gerçekleştirilen programa Bakan Elvan da katıldı. Programda konuşan Elvan, Türkiye’nin en büyük gücünün kıymetli gençlerden oluştuğunu belirterek, Türkiye’nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülke konumunda olduğunu söyledi.

Geleceğin teminatı gençler oldukça milletin sırtının yere gelmeyeceğini ifade eden Elvan, "Yolumuzdaki engelleri kaldırmak, sizleri daha güzel bir hayata hazırlamak da bizim en başta gelen görevimizdir" dedi.

Programda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından il geneli 18 okul takımın katılımıyla düzenlenen, ’Gençler Futbol Turnuvasında’ il birincisi olan Mahmut Arslan Anadolu Lisesi, sporcularına ve öğretmenlerine ödülleri verildi.

Dombıra parçasını seslendiren Aslanbek Sultanbekov, sahneye çıkarak, gençlerle unutulmaz bir akşam yaşattı.