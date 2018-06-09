Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 10:02

Bakan Elvan: "Türkiye’nin gücü kıymetli gençleridir"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin, Avrupa’da ki en genç nüfusuna sahip ülke olduğunu belirterek, "Türkiye’nin en büyük gücü kıymetli gençlerimizdir.

Bakan Elvan:

09 Haziran 2018 10:02

Sizleri daha güzel bir hayata hazırlamak da bizim en başta gelen görevimizdir" dedi.


Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’İftar Yemeği ve Gençlik Şöleni’ 5 bin kişiyi buluşturdu. Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda gerçekleştirilen programa Bakan Elvan da katıldı. Programda konuşan Elvan, Türkiye’nin en büyük gücünün kıymetli gençlerden oluştuğunu belirterek, Türkiye’nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülke konumunda olduğunu söyledi.


Geleceğin teminatı gençler oldukça milletin sırtının yere gelmeyeceğini ifade eden Elvan, "Yolumuzdaki engelleri kaldırmak, sizleri daha güzel bir hayata hazırlamak da bizim en başta gelen görevimizdir" dedi.


Programda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından il geneli 18 okul takımın katılımıyla düzenlenen, ’Gençler Futbol Turnuvasında’ il birincisi olan Mahmut Arslan Anadolu Lisesi, sporcularına ve öğretmenlerine ödülleri verildi.


Dombıra parçasını seslendiren Aslanbek Sultanbekov, sahneye çıkarak, gençlerle unutulmaz bir akşam yaşattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç