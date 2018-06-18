Biz ülke idare ediyoruz, muz cumhuriyetini idare etmiyoruz. Herkes aklını başına alsın. Kimse kusura bakmasın. Ülke yönetimine soyunan insanlar da öyle ağzına geleni söylememeli" dedi.

Bakan Elvan, Tenis Kulübünde Mersin Sanayicileri ve İş Adamaları Derneği’nin (MESİAD) istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Elvan, bir seçim sürecine girdiklerini söyledi. Seçim süreci sonunda yeni bir hükümet sistemine geçileceğini belirten Elvan, “Geçmişte nesiller arası değişim yavaş olurdu yani 40 yıl 50 yıl bir değişim yaşanmazdı. Ancak bugün baba ile çocuk arasında bir düşünce, yaklaşım, dünyayı tanıma ve görme farkı olduğunu görüyorsunuz. Yani biz babalar olarak çocuklara yetişemiyoruz. Bu kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Dünyada bu kadar hızlı bir değişimin ve dönüşümün olduğu bir ortamda hükümetlerin, meclislerin hızlı çalışması ve kararlarını çok hızlı alması gerekir. Aksi takdirde o değişim ve dönüşüme ayak uydurmanız mümkün değil. Biz gelişmiş ülkelerin yaklaşık 4 katı fazla büyüyoruz. 2018 yılının ilk periyotunda 7.4’lük bir büyüme performansı gösterdik. Gelişmiş ülkelere baktığımızda son derece hantal bir yapı, bürokratik yapı, meclisten yasaların çıkarılması son derece zor ve bu hantal yapıda kaplumbağa hızıyla ilerlemeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani değişim ve dönüşüme tam uyum sağlayamadıklarını görüyoruz. Türkiye bunu öne almıştır, bu ülkelerden önce bu değişim sürecini başlatmıştır. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte Türkiye’yi takip eden pek çok ülke olacaktır. Çünkü o değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ancak ve ancak hızlı, dinamik ve esnek yapılarla mümkündür” diye konuştu.

"Ülke yönetimine soyunan insanlar öyle ağzına geleni söylememeli"

Türkiye’nin son 16 yılda önemli bir gelişme sağladığını kaydeden Elvan, “Tarımıyla, sanayisiyle, hizmetler sektörüyle önemli gelişmeler sağlandı. Bazıları diyor ya nerede üretim diye. İşte üretim olmasa ihracat olur mu? Bizim taşıt üretimimiz 100 binin altındaydı. Şimdi ise 1 milyonun üzerine üzerine çıktı. Nerede üretim diyenlere güzel bir cevap. Elektrik, otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi üretimine baksınlar. Alsınlar ellerine rakamları nereden nereye gelmişiz görsünler. Düşünmeden, hesabını kitabını yapmadan, ben söyleyeyim de alan alsın yaklaşımı artık Türkiye’de terk edilmelidir. Gerçekler neyse o konuşulmaları. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi. Büyümenin nasıl gerçekleştiğini bilseler bunları söylemezler. Birde şu var. Bilip de söylüyorsan, vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. 2018 yılının ilk çeyreğinde tarım, sanayi, hizmetler sektörü büyüdü. Biz buna üretim yönüyle büyüme diyoruz. Talebe baktığımızda da evet talepte de bir miktar artış var ama üretimimiz çok daha fazla. Şimdi bunlara bakmadan bu büyüme sağlıklı değil diyorlar. Biz ülke idare ediyoruz, muz cumhuriyetini idare etmiyoruz. Herkes aklını başına alsın. Kimse kusura bakmasın. Ülke yönetimine soyunan insanlar da öyle ağzına geleni söylememeli. Söylerlerse cevabımız bu olur” şeklinde konuştu.

"Birileri size saldırıyor siz de sessiz kalıyorsanız bu olmaz"

Türkiye’nin büyüme potansiyeline sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Elvan, “Bunu 16 yılda gösterdik. Türkiye genç girişimci ruhunun yüksekliği, rekabet gücü yüksek firmalarımızın oluşu ve dünyaya açık bir Türkiye ile liberal ekonomi uygulayan Türkiye’nin gücü her geçen gün daha fazla artacaktır. Onun için Türkiye aleyhine birçok şeyler yazılıp, çiziliyor. Özellikle bu FETÖ’cülerin de desteğiyle bazı ülkeler çalışmalarını yürütüyorlar. Bize karşı saldırıları arttı. Ancak mücadelemiz devam edecek. Biz hiçbir zaman kavgadan yana değiliz. Biz barış, huzur ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütelim istiyoruz ama birileri size saldırıyor siz de sessiz kalıyorsanız bu olmaz. Mecbursunuz cevap vermeye. Bizde cevap vermek durumundayız. Yoksa bizim kimseyle kavgamız yok. 24 Haziran seçimleri siyasi bir mesele değil Türkiye’nin meselesidir. Bu seçim o kadar önemli ki ya Türkiye’de istikrarın devamını sağlayacak yada önü belirsiz, karanlık bir ortamla karşı karşıya kalma ihtimalimizin son derece yüksek olduğu bir sonuçla karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı.

"Türkiye 2 dönemde yüksek büyüme rakamlarına ulaştı"

Bugüne kadar mali disiplin konusunda hiçbir zaman taviz vermediklerinin altını çizen Elvan, “Bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu konuda hem içeride hem dışarıda Türkiye bu konuda takdir edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kolay kurulmadı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde o dönemde ne çileler ne sıkıntılar çekildi. Bu vatan o düşmanlardan kolay kurtarılmadı. Onun için vatanımıza, milletimize sahip çıkmalıyız. Büyük Atatürk’ün Cumhuriyeti kurmasından ölümüne kadar geçen süreçte gerçekten Türkiye büyüme itibarıyla şahlanmıştır. Ama o dönemden sonra bunlara nokta konulmuştur. AK Parti dönemine kadar bu güçlü yatırımların, büyük yatırımların olmadığını görüyoruz. Bir o dönem böyle bir büyüme olmuş, ikinci büyüme performansı ise AK Parti hükümetleriyle birlikte oluyor. Eğer Türkiye bu 2 dönemdeki büyüme performansıyla büyüseydi bugün dünyanın 7. küresel büyük ekonomisi olurdu. Artık Türkiye alt yapısı sağlam, donanımları sağlam bir otomobile binmiş süratle ilerliyor. Kimsenin bu otomobili durdurup, geriye götürme lüksü yok. Artık şimdi 4. vitesdeysek 5. vitese de takacağız ve hızla yolumuza devam edeceğiz. Atacağımız adımlarla Cumhuriyetimizin 100. yılına dijital dönüşümünü tamamlamış ve yüksek verimlilikle çalışan güçlü bir sanayi alt yapısı oluşturacağız. Yükse katma değerli tarımsal üretimi olan ve küresel bazda örnek gösterilen hizmetler sektörümüzle birlikte gireceğiz inşallah" dedi.