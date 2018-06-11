Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Mersin
  •  » Bakan Elvan: "ülkemizi Bölmeye Parçalamaya Çalıştılar, Başaramadılar Başaramayacaklar"
11 Haziran 2018 17:43

Bakan Elvan: "Ülkemizi bölmeye parçalamaya çalıştılar, başaramadılar başaramayacaklar"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye’nin önünü kesme adına çok önemli girişimler oldu.

Bakan Elvan:

11 Haziran 2018 17:43

Ülkemizi bölmeye çalıştılar parçalamaya çalıştılar. Terör örgütlerini devreye soktular PKK’yı, PYD’yi devreye soktular. Terör örgütü DEAŞ’ı devreye soktular başaramadılar başaramayacaklar" dedi.


Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Mut ilçesinde kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye’nin 2018 yılının ilk üç ayında yüzde 7,4’lük bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu büyüme Türkiye’yi, dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa’nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de daha hızlı büyüyoruz. İlk çeyrekte sanayimiz yüzde 8,8 oranında büyüdü. Sabit sermaye yatırımı ise yüzde 9,7 oranında sanayimiz büyüdü. Makine teçhizat yatırımları da yüzde 7 bir artışımız söz konusu oldu. Bu da ne yapacaktır bizim büyüme potansiyelimizi daha da arttıracaktır" diye konuştu.


Algı operasyonlarına rağmen yollarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Elvan, "Türkiye’nin önünü kesme adına çok önemli girişimler oldu. Ülkemizi bölmeye çalıştılar parçalamaya çalıştılar. Terör örgütlerini devreye soktular PKK’yı, PYD’yi devreye soktular. Terör örgütü DEAŞ’ı devreye soktular başaramadılar başaramayacaklar. İşte 15 Temmuz darbe girişimini devreye soktular. Allah’a çok şükür sizler sokakları doldurdunuz. Cumhurbaşkanımız dimdik ayakta durdu ve dedi ki bu darbecilere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu millet ne derse o olacak dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere güvendi ve inandı sizlerde cumhurbaşkanımıza güvendiniz ve inandınız. Bu darbeyi de bertaraf ettik. Doğal olarak Cumhur İttifakı kurduk" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç