Ülkemizi bölmeye çalıştılar parçalamaya çalıştılar. Terör örgütlerini devreye soktular PKK’yı, PYD’yi devreye soktular. Terör örgütü DEAŞ’ı devreye soktular başaramadılar başaramayacaklar" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Mut ilçesinde kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye’nin 2018 yılının ilk üç ayında yüzde 7,4’lük bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu büyüme Türkiye’yi, dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa’nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de daha hızlı büyüyoruz. İlk çeyrekte sanayimiz yüzde 8,8 oranında büyüdü. Sabit sermaye yatırımı ise yüzde 9,7 oranında sanayimiz büyüdü. Makine teçhizat yatırımları da yüzde 7 bir artışımız söz konusu oldu. Bu da ne yapacaktır bizim büyüme potansiyelimizi daha da arttıracaktır" diye konuştu.

Algı operasyonlarına rağmen yollarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Elvan, "Türkiye’nin önünü kesme adına çok önemli girişimler oldu. Ülkemizi bölmeye çalıştılar parçalamaya çalıştılar. Terör örgütlerini devreye soktular PKK’yı, PYD’yi devreye soktular. Terör örgütü DEAŞ’ı devreye soktular başaramadılar başaramayacaklar. İşte 15 Temmuz darbe girişimini devreye soktular. Allah’a çok şükür sizler sokakları doldurdunuz. Cumhurbaşkanımız dimdik ayakta durdu ve dedi ki bu darbecilere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu millet ne derse o olacak dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere güvendi ve inandı sizlerde cumhurbaşkanımıza güvendiniz ve inandınız. Bu darbeyi de bertaraf ettik. Doğal olarak Cumhur İttifakı kurduk" dedi.