Şahsın cezaevi firarisi olduğu ve 4 dolandırıcılık dosyasından daha arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de B.K. isimli bir kişi Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun adını kullanarak işe yerleştirme vaadiyle B.A. isimli vatandaştan 2 bin lira para talep etti. Bunun üzerine B.A. durumdan şüphelenerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek şikayetçi oldu. Poliste şahsı suç üstü yakalamak için bir kafede buluşma ayarlayarak, şahsın şüpheliye para verdiği anda operasyon düzenledi. Suç üstü yakalanan şüpheli, yapılan sorgulamasında E.Ö. isimli vatandaştan 5 bin, A.Y. ile D.Y. isimli vatandaşlardan da 15 bin lira aldığını itiraf etti. Suçlunun ayrıca Niğde Açık Cezaevinden kaçtığı ve 4 dolandırıcılık dosyasından da arandığı belirlendi. Şahsın üzerinde ayrıca İ.A. adına düzenlenmiş bir sahte kimlikte çıktı.

Şahıs emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.