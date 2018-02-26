Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 09:03

Bakan Elvan ve Vali’nin adını kullanarak, vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

Mersin’de, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Vali Ali İhsan Su’nun adını kullanarak, vatandaşları işe yerleştirme vaadiyle dolandıran bir kişi, suç üstü yakalandı.

Bakan Elvan ve Vali’nin adını kullanarak, vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

26 Şubat 2018 09:03

Şahsın cezaevi firarisi olduğu ve 4 dolandırıcılık dosyasından daha arandığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’de B.K. isimli bir kişi Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun adını kullanarak işe yerleştirme vaadiyle B.A. isimli vatandaştan 2 bin lira para talep etti. Bunun üzerine B.A. durumdan şüphelenerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek şikayetçi oldu. Poliste şahsı suç üstü yakalamak için bir kafede buluşma ayarlayarak, şahsın şüpheliye para verdiği anda operasyon düzenledi. Suç üstü yakalanan şüpheli, yapılan sorgulamasında E.Ö. isimli vatandaştan 5 bin, A.Y. ile D.Y. isimli vatandaşlardan da 15 bin lira aldığını itiraf etti. Suçlunun ayrıca Niğde Açık Cezaevinden kaçtığı ve 4 dolandırıcılık dosyasından da arandığı belirlendi. Şahsın üzerinde ayrıca İ.A. adına düzenlenmiş bir sahte kimlikte çıktı.


Şahıs emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç