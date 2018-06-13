Bakan Elvan: "Yatırımcılar artık kurum kurum dolaşmayacak"

Yatırımcılarımız artık kurum kurum dolaşmayacak. Yatırımcılarımız tek durak ofislerinde tüm iş ve işlemleri gerçekleştirebilecek" dedi.

Elvan, Mersin Ticaret Borsası içinde yapılan ’Tek Durak Ofisi’nin açılışını yaptı. Elvan’a Mersin Valisi Ali İhsan Su ile il protokolü eşlik etti. Açılış öncesi konuşan Elvan, Mersin için önemli bir projeyi hizmete geçirdiklerini söyledi. Mersin’de Tek Durak Ofisi’ni açmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Elvan, "Tek Durak Ofisi, yatırım ortamının kolaylaştırılmasını sağlayan, yatırımcıları yatırım yapmak istediğinde artık kurum kurum dolaşma yerine doğrudan tek durak ofisine gelecekler ve burada yatırımcılarımızın tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilecek. Bunun ilk örneğini İstanbul’da gerçekleştirdik. Ancak İstanbul’daki ofisimiz sadece yabancı sermaye şirketlerine hizmet veriyor. Mersin’deki ise hem yerli hemde yabancı tüm firmalarımıza hizmet verecek" diye konuştu.

"Yatırımcılarımız kurum kurum dolaşmadan işlemlerini yapacak"

Ofiste yapılacaklar hakkında da bilgiler veren Elvan, "Diyelim ki bir kişi Mersin’de yatırım yapmak istiyor. İş adamımız devletle, kurumlarla ilgili bütün işlemlerini burada yapabilecek. Her bir kurumumuzdan birer uzman burada görevlendirildi. Yatırımcılar kurum kurum dolaşmadan doğrudan burada toplantılar yapabileceksiniz, görüşmeler yapabileceksiniz. Yani tek elden bir yatırımcının tüm izin ve ruhsat işlemleri burada yapılacak. Bunun pilot uygulamasını burada, Adana’da, Samsun’da, Ankara’da, İzmir’de başlatıyoruz. İstanbul’da sonrada ilk açılışımızı Mersin’de gerçekleştiriyoruz. Bu tek durak ofisimizden bütün yatırımcılarımızın yararlanması çok derece önemli. Sadece izin ve ruhsat işlemleriyle de kalmıyoruz. Bunların dışında her türlü danışmanlık hizmetleri verilecek. Pazarlamayla ilgili bilgiler verilecek. Sektörle ilgili istenilen bilgiler yatırımcıya verilecek. Bir anlamda yatırımcının yönlendirilmesi, yatırımcıya danışmanlık işlemlerini de burada sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılar için önemli bir fırsat"

Bu ofislerin yatırımcılar için önemli bir avantaj, önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Elvan, "Belki yatırımcımız bir gün Çalışma Bakanlığımızda, bir gün sosyal güvenlik kurumumuzda, bir gün defterdarlıkta, bir gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığında dolaşıyordu. Artık yatırımcıların iş ve işlemlerini bu ofislerdeki arkadaşlar takip edecek. Dolayısıyla yatırımcılarımız işine yoğunlaşacak buradaki arkadaşlarımız da size her türlü desteği verecek. Her bir işlem buradan halledilecek. Bu büyük bir imkan. Özellikle yatırımcılarımız için büyük bir fırsat. Bu ofisi açmak beni çok mutlu etti. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yatırımcılarımızı Tek Durak Ofislerimize yönlendirmemiz gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde önemli başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.