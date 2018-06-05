Bakan Elvan: "Yeni sistem zihinleri de değiştirecek"

Bu gelişme birilerini rahatsız etti ama sistem değişecek, sistemle birlikte zihinler de değişecek" dedi.

Memur-Sen tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ’Yetkide İstikrar’ programlarının Mersin buluşmasına Bakan Elvan katıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Elvan, Türkiye’nin 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, "Onca zorluk ve sıkıntılara rağmen bu performansı gerçekleştirdik. Son 16 yılda yapılamaz denilenleri yaptık, gerçekleştirilemez denilenleri teker teker gerçekleştirdik. Dünyanın Türkiye’ye bakışını ve yaklaşımını değiştiren, ezber bozan devrim niteliğinde Türkiye ekonomisini hiç kimsenin beklemediği büyük bir performansla dünyada ön sıralara taşıdık" dedi.

"Sistem vesayet zihnini de değiştirecek"

Değişecek olan sistemle vesayet isteyen insanların zihinlerinin de değişeceğini söyleyen Elvan, "Birileri, ’Bugüne kadar siz ne istediniz de yapamadınız?’ diyorlar. Parlamenter sistem bugüne kadar darbeci ve vesayetçi üretmek haricinde ne yaptı? Değişimden, dönüşümden, reformdan korkan, statükoyu ana ilke olarak benimsemiş o zihinlerin değişeceğine inanıyorum. Önümüzdeki seçimle beraber Türkiye yeni bir sisteme geçiş yapacak. Sistem değişecek. O zihinlerin de değişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarsus’a önemli yatırımlar yapılıyor"

Tarsus’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan da bahseden Elvan, AK Parti Hükümeti döneminde Tarsus’un çok önemli yatırımlar kazandığını ve son 2 yılda ise marka projelerin hayata geçtiğini söyledi. 4 milyar TL’lik Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi’nin temelinin 12 Haziran’da atılacağını kaydeden Elvan, "Çukurova Havalimanı’nda alt yapı bitiyor, üst yapı başladı. 2019’da hizmette olacak. 600 yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımı başladı. Ayrıca binlerce kişiye istihdam sağlayacak yeni Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçiyor" şeklinde konuştu.