Bakan Elvan’a park teşekkürü

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Kalkınma Ajansı ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında imzalanan ve 8 milyon TL hibe bütçe sağlanan protokol kapsamında, Akdeniz’de yer alan 26 park baştan sona yenilenecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan parklarına yeni oyun grupları ile spor ve fitness ekipmanları yerleştirilecek. Proje kapsamında ilk yenileme çalışması, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’ndan başladı.

Bakan Elvan’a, vatandaşlardan özel teşekkür

Akdeniz genelindeki parklara dönük yenileme çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri eliyle aralıksız şekilde sürerken, ilçe sakini vatandaşlar da çalışmaları beğeniyle takip ediyor. Özellikle küçük çocukların, ekiplerin parklarda yaptığı çalışmalar sırasında, oyun grupları ve spor aletlerinin kurulmasını sabırsızlıkla beklemesi gözlerden kaçmıyor. Geçmişte bakımsızlık ve sahipsizlik nedeniyle atıl hale gelen, insanların uğramaktan çekindiği park ve yeşil alanların kente yeniden kazandırması nedeniyle memnuniyet ve sevinçlerini dile getiren vatandaşlar, Akdeniz’in yeni parklar kazanmasına vesile olan projenin hayata geçmesinde büyük katkısı ve desteği olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a teşekkürlerini ifade ediyor.

Ümit Yaşar Oğuzcan, masal kahramanları parkına dönüşecek

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde başlayan ve tüm ilçeyi kapsayan değişim ve yenileme projesi kapsamında, ’Masal Kahramanları Parkı’na dönüşmesi planlanan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı, ilk etapta baştan sona yenilenerek kente yakışır bir sosyal yaşam alanı, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline gelecek. Mersin’de her gün yüzlerce insanın dinlenmek ve spor yapmak amacıyla uğradığı, 18 bin metrekarelik proje alanına sahip Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı ve koruluğundaki çalışmalar bittiğinde, içerisinde ’tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, yer satrancı, süs havuzları, kamelyalar ve kafeteryaların’ da bulunacağı bir yaşam ve eğlence alanı kente kazandırılmış olacak.

Akdeniz’de park ve yeşil alanı olmayan mahalle kalmayacak

Akdeniz Belediyesi’nin, ’Her Mahalleye Çocuk Parkı Projesi” sayesinde 20 mahalleye 20 yeni çocuk parkı kazandırıldı. Bu parklara yeni çocuk oyun grupları ile spor aletleri yerleştirildi.

Belediyenin, ilçe sınırlarında parkların arttırılmasına yönelik özel çabası devam ediyor. Nitekim parkı olmadığı tespit edilen 14 mahalleye 14 yeni park yapıldı, sadece 1.5 yıllık süreçte Akdeniz’de park sayısı 162’ye ulaştı. Akdeniz’e, 11 mahalle evi ile 2 futbol, 5 basketbol 1 de tenis kortundan oluşan toplam 8 spor tesisi de kazandırılıp geçen haftalarda düzenlenen ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katıldığı bir törenle halkın hizmetine açılmıştı.