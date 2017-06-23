Bakan Elvan’dan 2 OSB müjdesi birden

Bakan Elvan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme alanı için tüm onay süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. Böylece OSB’nin 100 hektar genişlemesi önünde hiçbir engel kalmamış oldu.

Mut’a yeni OSB

Mut ilçesine bir Organize Sanayi Bölgesi kazandırılacağını daha önce dile getiren Elvan, sosyal medyadaki açıklamasında bu konuya da değindi. Elvan, Mut OSB’nin kurulumu için oluşturulan müteşebbis heyetinin Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Mersin-Tarsus OSB’nin 100 hektarlık genişleme alanı ile ilgili tüm onaylar alındı. Mersin’imize hayırlı olsun. Ayrıca Mut OSB’nin kurulumu için müteşebbis heyeti de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. İlçemize hayırlı olsun."