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08 Haziran 2018 18:46

Bakan Elvan’dan TOKİ müjdesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin merkez ve ilçelerine yapılacak olan TOKİ konutları ile ilgili müjde vererek, Mezitli’de yapılacak olan TOKİ konutları için 23 Temmuz’da ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Bakan Elvan’dan TOKİ müjdesi

08 Haziran 2018 18:46


Mersin’de kentsel dönüşüm, emekliler ve dar gelirliler için TOKİ konutları inşa edilmesi süreci hızla sürüyor. Özellikle emeklilerin dört gözle beklediği müjdeli haberi Bakan Elvan verdi. Verdikleri sözlerin arkasında olduklarını kaydeden Elvan, "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. 23 Temmuz’da konut yapımı için ihaleye çıkıyoruz inşallah” dedi.


Akdeniz ilçesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalardan dolayı da TOKİ’nin ilk etapta Çay Mahallesi Ataş arazisine 966 konut, 1 okul, 1 cami ve 1 ticaret merkezi inşa edeceği bildirildi.


Ayrıca, Mut’ta 200 konut, Gülnar’da ise 205 konut için ihaleye çıkılacağı belirtildi. Aydıncık’ta imar çalışmalarının sürdüğü, Tarsus’ta ise kurum görüşlerinin alındığı kaydedildi.




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