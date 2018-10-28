Bakan Kurum, çocukları sevindirmek için resim çizdi

Mersin'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı ile Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Şehir Hastanesinde hasta çocuklarla bir araya gelen Kurum, çocuklarla birlikte resim çizdi.

Ziyaretlerde Kurum'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile milletvekilleri eşlik etti. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, partililerle buluştu. Burada konuşan Kurum, Mersin'in Türkiye'nin 11'inci büyük ili olduğunu söyledi. Mersin'e nüfus itibariyle bakıldığında en büyük limana sahip, bir sanayi, turizm, kültür şehri olduğunu vurgulayan Kurum, “Tabi bugüne kadar bu büyüklüğe yakışır bir yerleşim burada göremedik. Bugün şehri helikopter ile havadan inceledik. Şehir bu büyüklüğüne yakışmayacak şekilde yapılaşmaya doğru gidiyor. Adeta kuzey ile güney rüzgarını kesen, sahildeki sitelerin dışında hiçbir ilişkisi olmayan bir yapılaşma söz konusu. Bu yapılaşma Mersin'e yakışmıyor. Tabi bu sadece bugün ki yerel yönetimlerin hatası değildir belki ama geçmişten gelen bir yapılaşma maalesef bu şekilde olmuş. Sadece buda değil dere güzergahları üzerine evler yapılmış. Yine gece kondu dediğimiz çarpık kentleşme ile karşı karşıya kalınmış. Bu bizi üzdü. Bundan sonraki süreçte bu şehir için hem dere güzergahları üzerinde yapılması gerekenler hem kentsel dönüşüm anlamında şehir için yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız. Bu konuda yapılacak bütün projelere destek olacağız. Kentsel dönüşüm anlamında doğru diyeceğimiz, şehre yakışır her projenin de bize bağlı birimlerle birlikte sahadaki uygulamaları yapacağız” dedi.

Kültür alanında da Mersin'in önemli biri yeri olduğunu kaydeden Kurum, “Hem Kızkalesi'nin bulunduğu alan hemde Kızkalesi'nin karşısındaki mekanların bulunduğu alanların biraz atıl durumda olduğunu gördük. Aslında Mersin turizm şehri olabilecek ki Lütfi Elvan'ın büyük uğraşlar verdiği, yaklaşık 10 kilometre sahil şeridi olan bir alanda turizm teşvik bölgesi ilan edildi. Bu alanda da turizm tesisleri yapılacak. Gerçekten bizim Antalya'da, Alanya'da, Belek'de gördüğümüz tesislerin bir benzerini burada göreceğiz. Hem tarihi yapılarımızın öne çıkması hemde niteliği daha fazla olan otellerin buraya gelmesi turizm açısından şehre çok büyük katkı sağlayacaktır. Evet şimdi ekonomik bir savaşla karşı karşıyız. Ama bizim şu anda uyguladığımız tasarruf bunlara değil gereksiz gördüğümüz, yapılmasına ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüz işlerde tasarruftur. Diğer işlerde kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Önümüzdeki yıl yerel seçimlerin de yapılacağını hatırlatan Kurum, “Önümüzde yerel seçimler var. İnşallah bu yerel seçimlerde Mersin hak ettiği şekilde AK Parti iktidarıyla, AK Parti'nin nimetleriyle en iyi şekilde burada sahada karşılaşacak. İnşallah belediyemizi de hep birlikte alıp, Mersin'i hak ettiği noktaya hep birlikte çekeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti ziyaretinin ardından Kurum, Mersin Şehir Hastanesi'ne geçti. Burada hasta çocuklar ile buluşan Kurum, onlarla birlikte resim çizdi. Ayrıca Kurum, çocuklara hediyeler de verdi.