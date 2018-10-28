Bakan Kurum: "Mersin Millet Bahçesi ocak, şubat aylarında başlayacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun bulunduğu yeri 'Millet Bahçesi' yapmak için projelendirdiklerini belirterek stadın yıkımına başlandığını, Millet Bahçesi yapımının da ocak, şubat aylarında başlanacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e geldi. İlk olarak Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk havadan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ferruh Dikmen ve Asım Türkel'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Kurum ve Elvan, daha sonra Mersin Valiliği'ne geldi.

"Çarpık bir yapılaşma gördük"

Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Mersin'deki şehit ailelerini ziyaret ettiklerini ve taziyelerde bulunduklarını belirtti. Taziyeler esnasında Mersin'i helikopterle gezme fırsatı bulduklarını kaydeden Kurum, "Mersin'i yukarıdan inceleme fırsatı bulduk. Fakat gördük ki, kuzeyden güneye rüzgarını kesen bir yapılaşma var. Sırf bu yeni yapılaşmaların dışında da çarpık bir yapılaşmayı Mersin'de gördük. Tabi bu bugünün sorunu değil, geçmişten bugüne gelen maalesef yerel yönetimlerimizin aldığı kararların sonucu. Kuzeyden güneye rüzgarımızı engelleyen bir yapılaşmayla karşı karşıyayız" dedi.

"Vatandaşların da rıza gösterdiği bir kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyoruz"

Mersin ile ilgili bir master plan hazırlayacaklarını vurgulayan Kurum, "Akdeniz ilçemizde Ataş ve Bahçe Barış mahallelerinden başlamak üzere, vatandaşların rıza ettiği bir kentsel dönüşüm projelerini yapmak istiyoruz. Bu artık elzem. Çünkü, altyapı anlamında büyük sıkıntılar var. Burada çalışmaları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle başlatıyor olacağız. Bunları yaparken de derelerin üzerinde birçok yapılaşmayı da gördük. Bu yapılaşmalardan kaynaklı taşmalar, su basmalar alt yapıyı alt üst eden bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Mersin'de dere güzergahı üzerinde bulunan ne kadar yapı varsa bu derelerin ıslah edilip, olması gereken düzeye getirilmesinde çalışmalarımızı yapıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"Millet Bahçesi'ni 110 dönüm alana yapacağız"

Millet Bahçesi'nin Mersin'de 110 dönüm alanda yapılacağını aktaran Kurum, "Stadyumun bulunduğu yeri biz Millet Bahçesi yapma noktasında projelendirme çalışmaları yapıyoruz. Valiliğimiz yıkımını gerçekleştiriyor. İnşallah aralık ayına kadar yıkımını gerçekleştirecek. Bizde ocak, şubat ayında inşallah yapımına başlayacağız. 50 bin metre kare bir alan. Birde bu alanın önünde denizpark diye bilinen yaklaşık 60 dönümlük bir alan daha var. Bunu da Mersinlilere kazandıracak şekilde Millet Bahçemizi büyütüyoruz. 110 dönüm alanda, içinde Millet Kıraathanesinin olduğu, sosyal anlamda bütün vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir alan projesini gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Kurum ayrıca, emeklilerin ve sosyal anlamda alt gelir grubunda bulunan vatandaşların beklediği TOKİ konutlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Konutların yapılması için gereken arazilere baktık. Bunlarla ilgili kararları aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projeyi de Mersin'de gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.