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Bakan Kurum şehidin babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin’in Silifke ilçesinde şehit Ferruh Dikmen’in ailesini ziyaret ederek, şehidin babasına Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin'in Silifke ilçesinde şehit Ferruh Dikmen'in ailesini ziyaret ederek, şehidin babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.


Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyon dönüşü olumsuz hava şartları nedeniyle şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, şehidin babası Nihat Dikmen ve kardeşi Mesut Dikmen ile görüştü. Bakan Kurum, şehidin babasına Türk bayrağı ve Ku'ran-ı Kerim hediye etti.


Şehidin ailesine ve mahalle halkına taziyelerini ileten Bakan Kurum ve Elvan, şehit için okutulan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip, şehit için dua etti. Mahalle halkı Bakan Kurum ve Elvan'dan mahallelerine bir üst geçit yapılmasını ve bu üst geçide şehidin isminin verilmesini istedi. Bakan Kurum, konuyla ilgileneceğini belirterek, “Şehidimiz bizim şehidimiz. Gereken yapılacak” dedi.


Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in eşlik ettiği Bakan Kurum ve Elvan, aileye başsağlığı diledi. Bakan Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı.

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