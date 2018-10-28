Bakan Kurum'dan Mersinli şehidin ailesine ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk havadan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyonda olumsuz hava şartlarından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki baba evine ziyarette bulundu. Bakan Kurum ve Elvan'a, ziyaretlerinde Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri ve il protokolü de eşlik etti. Şehidin babası Hasan Türkel ve erkek kardeşiyle görüşerek taziyelerini ileten Kurum ve Elvan, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip, şehit için dua etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Kuram ve Elvan, Mersin Valiliği'ne geçti.