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Bakan Soylu'dan şehit Türkel'in ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk havadan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel’in Mersin’deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk havadan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.


Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyonda olumsuz hava şartlarından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'ne taziye ziyaretine giden Bakan Soylu'ya, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri ve il protokolü eşlik etti. Burada şehidin babası Hasan Türkel ile erkek kardeşiyle görüşen, şehit ailesine ve mahalle halkına taziyelerini ileten Soylu, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip, şehit için duada bulundu. Soylu ayrıca taziyeye gelen diğer şehit aileleriyle de görüşerek, kısa süreli sohbetler etti. Geçen hafta sınırları dolaştıklarını belirten Soylu, "Çatışma olan yerlere gittik. Oradakiler o kadar kuvvetliler ki, ama sizin bu duruşunuzdan kuvvetliler. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamları olduğunu vurgulayan Soylu, zirveden dolayı kendilerini arayamadıklarını, ilk fırsatta arayacağını da belirtti.


Soylu basına kapalı olarak anne Sebahat Türkel'e de başsağlığı dileyerek, Mersin'den ayrıldı.

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