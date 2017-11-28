Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nda Türkiye’den ilk tren yola çıktı

Tarsus Yenice’den çıkan tren Gürcistan-Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere 7 gün sürecek yolculukta 4 ülkeye uğrayacak.

30 Ekim’de Bakü’de açılışı gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantısını sağlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında Türkiye’den ilk tren Tarsus Yenice tren istasyonunda düzenlenen trenle yola çıktı.

Açılış töreninde; Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ve TCDD yetkilileriyle Kazakistan Demiryolları Multimodal Taşımalar Müdürü Nurzhan Alpyspekov, Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez de hazır bulundu.

Vali Ali İhsan Su, bugün burada tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, “Hem ilimiz hem ülkemiz hem dünya ticareti açısından çok önemli olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu bir ay önceye kadar hizmete açılmıştı. İlk yük de oradan ilimize Mersin Limanı’na gelmişti. Bugün de buradan Bakü’ye ve Aşkabat’a konteyner yüklerimiz var onları gönderiyoruz. İlk sefer olduğu için beraber olduk. Ben inanıyorum ki bundan sonra da bu ticaretimiz daha hızlı gelişecek ve çok daha seri, hızlı bir şekilde de yapılmış olacaktır. Ben bu hizmetlerin hakikaten ülkemiz açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, emeği geçen herkese de ilimiz adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ise, “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri, Türkiye, Çin ve Avrupa arasında çok önemli bir koridor olan Demir İpek Yolunun ana parçasını teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 30 Ekim’de Bakü’den startını almış ve ilk yük trenimizde akabinde Mersin’e ulaşmıştı. Bugün de yine ülkemizden Azerbaycan’a ve Türkmenistan’a ilk ihracat trenimizi sayın valimizle, sanayici arkadaşlarımızla aynı zamandan Kazakistan’dan Azerbaycan’dan dostlarımızla birlikte inşallah biraz sonra gönderiyoruz. Ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tabi bu tren başlangıç olması hasebi ile çok önemli bir tren, biz bu treni Bakü’ye 75-80 saatte götürmeyi planlıyoruz. Sanayicimiz ve ihracatçımız açısından bu çok önemli bir zaman dilimi Mersin’i Bakü’ye 70-80 saatte yük taşımacılığında lojistikte bu kadar kısa sürede birleştirmek ve bir yükü oraya taşıyabilmek çok önemli. Bu tren şu an yükleri itibariyle 32 tane konteyner içeriyor. Yüklerimiz içerisinde tarımsal ürünler inşaat malzemeleri olacak” ifadesini kullandı.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez ise yaptığı değerlendirmede, Arkas Lojistik olarak termal hizmetler vermeye başladıklarını ve bunların ürünlerini almaya başladıklarını belirterek, "İlk treni de yüklemek bizlere nasip oldu o yüzden öncelikle 30 Ekim’de Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu trenin karşılığında yükleme yaparken bize yardımcı olan TCDD yetkililerine ve İka firmasına teşekkür ediyoruz. Bu yükün şöyle bir özelliği var bu hattın şöyle bir özelliği var. Orta Asya’da tıkanan yük trafiğinin bu şekilde Türkiye ve Orta Asya arasında gelirken tahıl ürünlerinin ve petrol kimya ürünlerinin gelmesi giderken de hazır gıda malzemelerinin gitmesi ve inşaat malzemelerinin gitmesi konusunda çok ciddi bir hacme ulaşacağız. O yüzden tüm hazırlıklarımız tamam. Burada bizlere çok görev düşüyor hem lojistik anlamında hem ara nakliye olsun hem lokal hizmetler olsun lojistik firmalarının çok lojistik yaklaşması lazım. Bu hat dünya tarafından da takip edilen bir hat. Çok alternatif bir hat. O yüzden çok mutluyuz yani burada olmak bizim için çok gurur verici. Arkas Lojistik olarak bunu ilk yapmanın verdiği bir mutluluk var ama bu daha başlangıç bunun devamı gelecek çok daha büyük işler olacak" şeklinde konuştu.

Demir İpek Yolu olarak adlandırılan bu hatta ilk taşıma organizasyonunu üstlenen Arkas Lojistik, Yenice Arkas Terminali’nden yüklenen konteynerlerin tüm taşımasını kapıdan kapıya yapacak. Konteynerlerin iç yüklemesini de Mersin’deki tesisinde gerçekleştiren Arkas Lojistik, Bakü ve Aşkabat’a kadar mal teslimini gerçekleştirecek. Soya küspesi ve derz dolgu malzemesi dolu konteynerler Gürcistan’ın Ahıkelek İstasyonunda Türk vagonlarından Azeri vagonlarına aktarılacak. Trenin 4 gün sonunda Azerbaycan’a (Bakü) 7 gün sonra da Türkmenistan’a (Aşkabat) varması planlanıyor.

Ekonomik ve uluslararası ilişkiler açısından bölgesel zenginliğe katkı sağlanması planlanan 838 kilometre uzunluğundaki hattın 76 kilometresi Türkiye’den, 259 kilometresi Gürcistan’dan, 503 kilometresi ise Azerbaycan’dan geçiyor. Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi.

Hatla Çin’den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanına, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması öngörülüyor. İlk etapta yıllık bir milyon yolcu ve 6,5 milyon yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034’e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkarılması planlanıyor.

16 vagonda, 32 konteyner içerisinde 650 ton tarımsal ve inşaat malzemeleri taşıyacak olan tren, toplam 2 bin 100 kilometre yol katedecek. Bakü’ye toplam dört günde ulaşması beklenen trenin toplam seyir süresi yaklaşık 96 saat olması bekleniyor. Tren, Yenice istasyonundan bugün Azerbaycan’a uğurlanacak.