Balıkçı derneğinde 'kumar' iddiası

Mersin'de bir balıkçı derneğinde kumar oynatıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan bir balıkçı derneğinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine derneğe operasyon düzenleyen ekipler, dernek başkanı olduğu tespit edilen D.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa bin 554 TL idari para cezası uygulandı. Dernek binasında yapılan aramada, 726 adet iskambil kağıdı, 1 cam kavanoz, 200 plastik pul, 1 tabla ve 530 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Ö., 'kumar oynamak ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçu ile adliyeye sevk edildi.