Balıkçılar 1 Eylül’de ’vira bismillah’ diyecek

1 Eylül’de ’vira bismillah’ diyecek olan büyük balıkçı tekneleriyle birlikte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık çeşitlerinin artacağını belirterek, fiyatların da yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Polat, ayrıca her yıl avlanma yasağına uyanların sayısının da arttığını dile getirdi.

15 Nisan 2018 tarihinde gelen av yasağı, 1 Eylül’de sona eriyor. 1 Eylül 2018’de gırgır tekneleri denilen büyük tekneler ilk balık avlarına çıkılacak. 15 Nisan 2018’den beri yasaktan dolayı, balık fiyatları ve çeşitleri epey etkilenmişti. Denizden az miktarda balık çıkarken, balık fiyatları da yükseliş göstermişti. Ancak özellikle Akdeniz Bölgesi’nde havaların iyi gitmesi ve av yasağının sonlarına gelmesi dolayısıyla balık fiyatları yarı yarıya düştü. 1 Eylül’de sona erecek av yasağı ile birlikte fiyatların daha da düşmesi beklenirken, tezgahlarda en pahalı balığın 10-12 lira arasında olması bekleniyor.

Yeni balık sezonu ile ilgili İHA’ya konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, geçen yıllara göre bu sene hem balıkçıların hem de vatandaşların avlanma yasağı konusunda bilinçlendiğini söyledi. 1 Eylül 2018’de av yasağının bittiğini ve gırgırların denizlere açılacağını vurgulayan Polat, "Tabi Akdeniz bölgesinde havalar sıcak olduğundan bizim teknelerimiz 15’inde çıkacak. Tabi gırgırda çıkan balıklar ilk günlerde ne olur bilmiyoruz. Kimisi daha ekibini tamamlamamış, kimisi balığın tam yerini tespit edememiş olabiliyorlar. Gidenler fazla balık tutamadan gelebilir. Ancak bir hafta sonra her şey randımana biner. Çünkü gırgırların avlanma şekli daha yüksek. Onlar çıktığı zaman 500 kasaya kadar balık yakalayıp gelebiliyorlar. O yüzden her yere bunlar av sermiyorlar. Çünkü yüklü bir masrafları var" dedi.

"Fiyatlar ayın 15’inden sonra yarı yarıya düşer"

15 Eylül’den sonra trollerin de denize açılmasıyla birlikte fiyatlarda yarı yarıya bir düşüşün olacağının altını çizen Polat, "Şu anda balığın fiyatı 3 ile 20 lira arasındaysa gırgırlar ve troller balıkları 4-4’lük getirmeye başladıklarında bu fiyatlar yarı yarıya düşecek. Tabi ayın 15’ini bekliyoruz. O tarihte troller denize açılacak ve balıkta çeşit artacak. Gırgırlarda pek fazla çeşit yok. Gırgırlarda turna, kefal, uskumru, sardalye gibi çeşitler çıkıyor. Trollerde ise bol çeşit çıkıyor. Troller hem daha fazla balık getiriyor. Vatandaşlarımızın önümüzdeki ayları değerlendirmeleri gerekiyor. Ucuz ve taze balık yemelerini öneriyoruz. 11. aydan sonra balığın kilosu 35-40 lirayı bulduğu zaman işte balık yemedik diye şikayet etmesinler. Bu şikayetlerini şimdiden değerlendirsinler ve ucuz, taze balık yesinler. Balık yemek bir kültürdür. Balık herkese faydalı. Omega 3 ve omega 6 açısından çok zengin bir yiyecektir. Şu anda en doğal kalmış tek yiyecektir diyebiliriz. Bugün yediğimiz ekmekte bile ekstra birşeyler olabiliyor ama balıkta öyle birşey yok. Tamamen doğaldır. Hergün balık yense hiçbir zararı yok. Balık sağlıktır. Vatandaşlardan balıklarını balık pazarından almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu seneki temennilerinin de bol balık çıkması olduğunu kaydeden Polat, "Şu anda fiyatlar normal. Çupra-levrek 10 liradan başlıyor, 25 liraya kadar boyutlarına göre değişiyor. Halili balığı 7 ile 15 lira arasında. Sardalye 7 liradan 8 liraya kadar çıkıyor. Kefalimiz 8 liradan 10 liraya kadar çıkıyor. Fiyatlarımız şu an çok ucuz. Troller gelince hem çeşit artacak hem de fiyatlar düşecektir" şeklinde konuştu.

Avlanma yasağı ile ilgili de konuşan Polat, "Her zaman söylüyorum. Eğer balığın bolluğu konusunda tam anlamıyla çözüm isteniyorsa Türkiye genelinde bir dönemlik bir yasak değil de 1 veya 2 sene tamamen yasaklama gelmesi gerekiyor. İşte Norveç. Bizim denizlerimizin 3’de biri kadar denize sahip ama dünyaya balık üretiyor. Çünkü sistemli bir çalışma var. Burada bizim balıkçı arkadaşlarımızın da duyarlı olması lazım. Özellikle yasaklar başladığında ava çıkmaması gerekiyor. Birde balık avlanırken küçük balıklar tutmamaya özen gösterilmelidir" diye konuştu.